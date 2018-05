Édesszájúaknak számítunk: a szalonnát és a borsos káposztát is megcukrozzuk gyakran

Egészséges és finom – négy tipp

A sajátos magyar ízlésvilágba belefér, hogy több főételünk valójában desszert, például a mákos tészta. Mivel meglehetősen édesszájúak vagyunk, nem árt, ha tudjuk, milyen trükköket bevetve ehetünk édeset kevesebb cukorral.



1. A zöldségeknek is van cukortartalmuk, így édességek készítéséhez jók. Például a cékla, a fehérrépa is. A hagyma pedig pirítással karamellizálható.



2. A valódi, jó minőségű kávé nem nagyon keserű, így finom édesítés nélkül is. A jó tea íze is jobban érezhető cukor nélkül.



3. Hiába drágább a barna cukor a fehérnél, a szín nem teszi egészségesebbé.



4. Ha kedvenc sütinkhez minden sütésnél egy kicsit kevesebb cukrot használunk, könnyen hozzászokunk, hogy sokkal kevesebb cukorral is igazán édesnek érezzük. (www.okoscimke.hu)

Nemzetközi összehasonlításban édesszájúaknak tartják a magyarokat, egy friss országos kutatás is csak kicsit árnyalta ezt a képet. A Coca-Cola megbízásából végzett felmérés alapján gyakran eszünk édességet, ám a felnőttek között kisebbségben vannak azok, akik a túrós csuszára, a palacsintára és a káposztás tésztára cukrot hintenek. Viszont a kávét, a teát a többség, a magyarok háromnegyede édesítve issza.A magyarok csaknem fele átlagosnak érzi a cukorfogyasztását, csak öt százalékuk nem fogyaszt egyáltalán cukrot. Tízből négy felnőtt hetente néhányszor eszik édességet, hárman ennél gyakrabban. A fiatalok tartják magukat a legkevésbé édesszájúaknak, ötödük saját megítélése szerint mégis több cukrot fogyaszt az átlagnál. Az átlagosnál kevesebb cukrot saját megítélésük szerint az ötvenen túliak használnak a legmagasabb arányban: felük ezt gondolja.A nők csaknem harmada és az ötven felettiek negyven százaléka előnyben részesíti a cukormentes üdítőitalokat, míg a fiatalok és a férfiak inkább a normál, cukros üdítőket veszik. S vannak ételeink, amelyek rajongótábora amellett válik ketté, hogy édesen vagy sósan illik-e azokat fogyasztani. Ilyen például a túrós csusza és a káposztás tészta. S jó páran a szalonnás túrós csuszára cukrot is tesznek, akárcsak a megborsozott káposztás tésztára, azaz egy fogáson belül keverik az egymással ellentétes ízeket. Népegészségügyi szempontból inkább az a jó hír, hogy a palacsintát – ami amúgy is eleve édes – ötből négyen nem hintik meg porcukorral.Bezselics Ildikó, Gasztro magazinunk és szakácskönyveink szerkesztője úgy véli, hogy valójában a magyar társadalom helyzete cukor- és egyéb szénhidrátfogyasztás szempontjából sokkal rosszabb, mint amit a kutatás mutat. Elég, ha az elhízottak arányára, a szív- és érrendszeri, az anyagcsere-betegségek gyakoriságára gondolunk.– Az édes egy íz a sok közül. Változatosan kell étkezni, minél több nyers vagy kevéssé feldolgozott zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, kerülni az adalékanyagokat, a hozzáadott cukrot, szénhidrátot. A jó közérzet és az egészség szerintem kárpótol a cukor elhagyásáért – fogalmazott szakértőnk, aki nem fogyaszt sem cukrot, sem lisztet. Ennek ellenére azt ajánlja, mindenki egye úgy a csuszát, a palacsintát, a cvekedlit, ahogy neki a legjobban ízlik, csak mértékkel.