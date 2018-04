Drónokról szórják szét a steril moszkitókat, hogy akadályozzák a zikavírust terjesztő rovarok szaporodását

Milliószámra szórnak le drónokról steril moszkitókat Brazília egyes részein, hogy akadályozzák a zikavírust terjesztő moszkitók szaporodását.



A zikaláz, a dengueláz és a sárgaláz terjesztéséért felelős szúnyogfaj, az Aedes aegypti steril egyedeit laboratóriumban tenyésztették azzal a céllal, hogy szaporodásukat gátolják.



Jeremy Bouyer, az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Hivatalának (IAEA) tudósa elmondta: ezzel a módszerrel radikálisan vissza lehet szorítani a szúnyogpopulációt, a következő szúnyoggeneráció populációja 99 százalékkal csökkenhet.

Hozzátette: a drónok lehetővé teszik, hogy a levegőből, nagy mennyiségben szórhassák szét a steril szúnyogokat, s ez az eljárás ráadásul olcsóbb is a korábbiaknál.



Brazíliát 2015-16-ban sújtotta komolyan a zikajárány. A zikavírus-fertőzés miatt sok ezer kisbaba született kóros kisfejűséggel és más rendellenességgel.



Korábban a steril szúnyogokat a gyakran nehezen járható utakon, teherautókkal szállították az érintett helyszínekre, ami költséges és nehézkes volt. Az IAEA, a FAO és a nonprofit WeRobotics összefogásával márciusban 280 ezer steril moszkitót juttattak el drónokkal Brazília északkeleti vidékére. A drónokkal 20 hektárnyi területen öt perc alatt szórták szét a steril szúnyogokat.



Brazília 2017 végén és 2018 elején, a szúnyogszezon csúcsán, három hónap alatt egymillió steril moszkitó szétszórását tervezte Juazerio és Recife környékén. A WeRobotics társalapítója, Adam Klaptocz szerint ez volt az első eset, hogy ekkora mennyiségű szúnyogot tudtak sikeresen szétszórni drónokkal. A sikeres kísérlet óta Thaiföld, Szingapúr, Montenegro és Görögország is érdeklődött az eljárás után, hogy ezen a módon csökkenthessék a káros rovarpopulációt.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján évente sok millióan halnak meg a moszkitók által terjesztett betegségek miatt.