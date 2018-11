Dohányzik? Születendő fia nemzőképességének tehet keresztbe

Tanulmányok korábban összefüggést találtak az anya várandósság idején való dohányzása és gyermeke csökkent spermaszáma között. A svéd kutatók most függetlenül az anya dohányzásának hatásától kimutatták az apai dohányzás káros következményeit.



A PLOS ONE tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukba a szakemberek 104 17 és 20 év között svéd férfit vontak be.



"Nagyon elcsodálkoztam azon, hogy az anya nikotinkitettségének szintjétől függetlenül, jóval alacsonyabb volt azon férfiak spermaszáma, akiknek apja dohányzott" - idézte Jonatan Axelssont, a tanulmány egyik szerzőjét a medicalxpress.com tudományos hírportál.



Ezen férfiak esetében a spermakoncentráció 41 százalékkal, a spermaszám 51 százalékkal volt alacsonyabb, mint nem dohányzó apák fiainál.



A kotinin a nikotin metabolitja a szervezetben, és a szervezetet ért nikotinmennyiség biomarkere, amelyet a vérben lehet mérni. A kotinin szint mérésével a kutatók képesek megállapítani, hogy a szülők maguk dohányoznak-e, vagy ki vannak-e téve passzív dohányzásnak. Számos korábbi tanulmány kimutatta, hogy veszélyes a magzatra, ha az anya dohányzik, ám ebben a tanulmányban az apa dohányzási szokása és a fia spermaszáma közötti kapcsolat nagyon világos.



Jonatan Axelsson nem tudta megmagyarázni ennek okát, mint mondta, további kutatásokra van szükség ennek felderítésére. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy hasonló tanulmányok már kimutatták a kapcsolatot a dohányzó apák és gyermekeik számos egészségproblémája, köztük számos rendellenesség között.