Dán kutatók mesterséges petefészekkel segítenék a rákbeteg nőket a gyermekáldáshoz

Mesterséges petefészek fejlesztése felé tettek nagy lépést dán tudósok - írta a BBC hírportálja. Az eljárás a termékenység megőrzésének hatékonyabb módszereihez vezethet és azokon a nőkön segíthet, akik - többek között kemoterápia miatt - elveszítik a fogamzóképességüket.



A dán kutatók szöveteket emeltek ki a petefészekből és módosították őket, hogy később, amikor a nő gyereket szeretne, vissza lehessen ültetni.



A rák ellen használt kemoterápia vagy sugárterápia gyakran károsítja a petefészket és okoz meddőséget. A termékenység megőrzésének egy módja a petefészek szövetének átültetése, vagyis a szerv egészének vagy egy részének eltávolítása és lefagyasztása még a károsodás előtt, hogy később használni lehessen. Akinél azonban rákot diagnosztizálnak, megvan az esélye arra, hogy az eltávolított szövetben is lehetnek rákos sejtek és a transzplantáció után visszatérhet a betegség. A kockázat ugyan "igen kicsi", a leukémiás vagy a méhből kiinduló rákban megbetegedett nőknek nem valószínű, hogy javasolnák a transzplantációt.



A kockázat megszüntetése érdekében a koppenhágai Rigshospitalet tudósai rákkezelés előtt álló páciensektől vettek tüsző- és petefészek-szövetmintát. Ezután eltávolították a szövetből a rákos sejteket, hogy csak a fehérjékből és kollagénből álló "váz" maradjon hátra, ezen a vázon sikerült a tüszőket érlelniük. A "mesterséges petefészket" egerekbe ültették, ahol a sejtek életben maradtak és növekedésnek indultak.



Szakértők szerint az eredmények "izgalmasak", de még szükség van emberi klinikai tesztekre. Az eljárás más meddőségi kezelésekre is hatással lehet.



Stuart Lavery, a londoni Hammersmith kórház meddőségi szakembere szerint az átültetett petefészek petesejtek ezreit tartalmazza, melyek a fogamzást lehetővé teszik, szemben az IVF-fel (in vitro fertilizáció, mesterséges megtermékenyítés), amelynek során egyetlen petesejtet termékenyítenek meg laboratóriumban és ültetik vissza a méhbe.



Gillian Lockwood, az walsalli Midlands Fertility Services orvosigazgatója szerint a peteszövet-átültetés további előnye, hogy a veszélyes kemo- vagy sugárterápia után a nők ciklusa újraindulhat, így nem lesz szükség hormonpótló kezelésre.



A klinikai teszteket három-négy éven belül megvalósíthatják.