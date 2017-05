Csak a fiatalok egyharmada sportol rendszeresen

Az egészségtudatosság egyre nagyobb szerepet játszik mindennapjainkban, mégis a fiatalok csupán egyharmada sportol rendszeresen. A válasz a helyi lehetőségek mellett az anyagi helyzetben is keresendő. Míg a jobb pénzügyi helyzetben élők 57 százaléka, az anyagi problémákkal küzdők csupán 18 százaléka mozog rendszeresen. A K&H hátrányos helyzetűekért programja sportpályázatot hirdet rászoruló térségben lévő általános iskolák számára, hogy minél több gyerek megtapasztalhassa a sport testet-lelket építő hatását.Az egészségtudatosság növekvő trendje ellenére a legfrissebb hazai felmérés szerint a fiatalok csupán 36 százaléka sportol rendszeresen az iskolai testnevelés órákon kívül. A rendszeres testmozgás gyakran nem a sportszeretet hiányán múlik, nagyban befolyásolják a helyi lehetőségek és az anyagi helyzet is. A hátrányos helyzetű térségekben élők ugyanis hónapról-hónapra anyagi gondokkal küzdenek, így az itt élő fiatalok csupán 18 százaléka tud rendszeresen sportolni, míg a biztos anyagi háttérrel rendelkezők 57 százaléka mozog rendszeresen. Jelentős eltérések mutatkozhatnak egy nagyvárosi és egy vidéki kistelepülésen élő fiatal sportolási lehetőségeiben is, hiszen a sportklubok, sportközpontok, a szabadidős tevékenységek széles skálája a nagyobb városokba összpontosul.A K&H a hátrányos helyzetűekért program célja, hogy az rászoruló régiókban élő gyerekek is megtapasztalhassák a testmozgás pozitív testi és szellemi hatásait, ezért sportpályázatot hirdet az ezen területeken működő általános iskolák számára. A nyertes iskolák egyenként bruttó 1 millió forint támogatást kaphatnak, amelyből az új sporteszközök mellett megszervezhetik saját iskolai sportnapjukat is.- A hátrányos helyzetű régiókban élő gyerekek ritkábban tapasztalhatják meg a rendszeres mozgás megannyi örömét, és gyakran nincs lehetőségük megismerni a sportfajták széles palettáját sem. Fejlesztő hatása mellett a sport együttműködésre, célok kitűzésére, a teljesítmény növelésére és kitartásra tanítja a gyerekeket. A közösséghez való tartozás érzését is erősíti, ami a stabil lelki fejlődés kulcsa. A K&H a hátrányos helyzetűekért sportpályázatunkat azért indítottuk, hogy az új sporteszközökkel és a sportnap élményével hozzájáruljunk a gyerekek sportszeretetéhez, így növelve esélyüket egy teljesebb életre- mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója.- Képességeink harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen része a testkultúra, a sport szeretete, a rendszeres mozgás. A sport gyakorlása hasonlóan a tanuláshoz életminőségünk meghatározó eleme, melynek öröme, energiái még sikeresebbé teszik az abban résztvevőket - mondta Tibori Tímea szociológus.A pályázatra június 12-ig jelentkezhetnek az iskolák, a részletes információk megtalálhatóak a