Conchita Wurst: sok éve HIV-pozitív vagyok

Conchita Wurst, az Eurovíziós Dalfesztivál egykori osztrák győztese az Istagramon jelentette be vasárnap este, hogy évek óta HIV-pozitív.



Azért döntött a közzététel mellett, mert egy volt partnere megfenyegette, hogy nyilvánosságra hozza.



"Sok éve HIV-pozitív vagyok. Ez valójában a közönség számára érdektelen, azonban egy volt barátom megfenyegetett, hogy közzéteszi ezt a magánjellegű információt, én pedig senkinek nem engedem meg, hogy ezzel zsaroljon, és azt sem, hogy a fertőzés befolyásolja az életemet" - írta az énekes.



A 29 éves előadóművész hozzátette, kezeléseket kap, mióta HIV-vírussal diagnosztizálták, és a vírusszáma sok éve a kimutathatósági küszöb alatt van, ezért nem is adhatja tovább a kórokozót.



Az énekes 2014-ben nyerte meg az Eurovíziós Dalfesztivált Rise Like a Phoenix című dalával. A férfiként - Tom Neuwirth néven - született előadó női külsővel, ám szakállal lépett fel.



Bejegyzésében is megírta, hogy korábban azért nem beszélt a nyilvánosság előtt HIV-diagnózisáról, mert kímélni akarta családját a felhajtástól.



"Véleményem szerint ez olyan információ, amely elsősorban azokat érinti, akik szexuális partnerként jöhetnek szóba" - tette hozzá az énekes, megjegyezve, hogy ugyanakkor jobbnak tartotta maga nyilvánosságra hozni, mint hogy valaki más tegye közzé.



"Remélem, hogy ezzel erőt adok másoknak, és egy újabb lépést tehetek a HIV-fertőzöttek megbélyegzése ellen" - írta Wurst.



Rajongóit megnyugtatta, hogy egészséges, "erősebb, motiváltabb és szabadabb, mint valaha", majd megköszönte a támogatásukat.