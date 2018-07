Bill Gates 30 millió dollárral támogatja az Alzheimer-kór korai diagnosztikájának fejlesztését

Az Alzheimer-kór korai diagnosztikájának fejlesztésére adományoz 30 millió dollárt (8,3 milliárd forintot) Bill Gates és Leonard Lauder üzletember, az Estée Lauder vállalat egykori elnöke.



Gates, a Microsoft társalapítója tavaly novemberben 50 millió dollárral (14 milliárd forinttal) támogatta a Dementia Discovery Fund elnevezésű alapítványt, amelyben az ipar és a kormány egyesíti erőit az agy működését károsító betegség kezelési módszereinek kutatására.



A keddi bejelentés a Diagnostics Accelerator (diagnózisgyorsító) elnevezésű program elindításáról szólt, amelybe további 30 milliót fektet be az Alzheimer-kór gyógymódjának kutatását szorgalmazó Gates, akinek családjában is vannak Alzheimer-betegek, valamint a demenciakutatásokat támogató Lauder.



A demencia leggyakoribb formájában, Alzheimer-kórban világszerte mintegy 50 millió ember szenved, az előrejelzések szerint számuk több mint 131 millióra nő 2050-re.



Az Alzheimer-kór korai diagnosztikájának fejlesztésére felajánlott összeget a Lauder által alapított Alzheimer-gyógyszer-kutató Alapítványon (ADDF) keresztül biztosítják. A közlemény szerint Gates és Lauder kezdeményezéséhez további felajánlásokkal csatlakozik mások mellett a Dolby család és a Charles és Helen Schwab Alapítvány.



A diagnosztika fejlesztésére szánt összegből világszerte tudományos intézetekben, közhasznú szervezeteknél és biotechnológiai vállalatoknál dolgozó tudósok és klinikai orvosok kutatásait támogatják.



A programban az olyan kockázatosabb kutatások is támogatáshoz jutnak, amelyeknek nincs azonnali kereskedelmi haszna.



A gyógyszergyártók sok milliárd dollárt fordítottak már egy sor elvetélt próbálkozásra az emlékezetromlást és a kognitív képességek leépülését okozó Alzheimer kezelésére. Sok szakember szerint ezek a kísérletek abba buktak bele, hogy a kezeléseket már előrehaladott állapotú Alzheimer-betegeken próbálták ki. Nézetük szerint a gyógyszeres kezelést a betegség kifejlődése előtt kell elkezdeni, amikor az agyműködés még nem károsodott túlságosan.