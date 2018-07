Azonosítottak egy gént, amely "segíthet a rák gyógyításában"

Ausztrália tudományos kutatási szervezetének (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO) tudósai hétfői közleményükben azt írták, hogy a gén, amely a fertőzésekre és betegségekre adott immunválasz irányításában működik közre, több mint 500 millió éve jöhetett létre az embernél sokkal primitívebb szervezetekben.



Cameron Stewart, a kutatók egyike elmondta, hogy vírusok tanulmányozása közben azonosították a gént.



"A vírusok nem tudnak önállóan szaporodni, gazdagénekre van szükségük ehhez. Átfogó vizsgálatokat végeztünk az egész géntérképen, hogy megtaláljuk a vírus szaporodásához szükséges emberi molekulákat" - magyarázta.



A munka nagyjából három évig tartott, nagy biológiai biztonságú laboratóriumban kellett dolgozniuk, mivel halálos, gyógyíthatatlan kórokat okozó vírusokat is vizsgáltak. Eredményeiket a Journal of Biological Chemistry című szaklap tette közzé.



A kutatók szerint a gén azonosítása olyan új kezelések kifejlesztéséhez vezethet, melyek számos betegség, a rák, a diabétesz és gyulladások, köztük a sokízületi gyulladás ellen lehet hatásos.



Immunrendszerünk citokin nevű jelzőmolekulákat állít elő, amelyek azzal segítenek a védekezésben, hogy megakadályozzák a vírusok és más kórokozók osztódását, ezáltal a betegség kialakulását - írta Stewart.



A C6orf106 vagy C6 elnevezésű gén fontos szerepet játszik ennek a folyamatnak az irányításában.



Rebecca Ambrose, a gént azonosító kutatócsoport tagja elmondta, hogy noha az emberi géntérképet már 2003-ban elkészítették, még mindig több ezer olyan gén van, amelyről nagyon keveset tudunk.



"Izgalmas, hogy a gént több mint 500 millió éve adják tovább egymásnak a legegyszerűbb, majd egyre fejlettebb organizmusok egészen az emberig, de csak most értjük meg a fontosságát" - tette hozzá.