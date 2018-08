Az energiaegyensúly hiánya okozza a túlsúlyt

A túlsúlyt az energiaegyensúly hiánya okozza, vagyis ahhoz képest, hogy mennyit mozognak az emberek, sokat esznek - közölte Szűcs Zsuzsanna dietetikus az M1 aktuális csatorna műsorában csütörtökön.



Azt mondta, táplálkozási felmérések szerint kevés zöldséget, gyümölcsöt eszünk, ritka a teljes kiőrlésű gabona fogyasztása, és túlzott a zsírfogyasztás.



Hozzátette, a szervezetnek minden tápanyagra szüksége van, de nagyon fontos a mennyiség.



Kitért arra is, hogy Magyarországon hosszú a képernyő előtt eltöltött idő és kevés a fizikai időtöltés. Az emberek csak a hetven százalékát lépik le annak a napi tízezernek, amely szükséges lenne az egészség megőrzéséhez.



Az elhízás szív- és érrendszeri betegségeket, kettes típusú cukorbetegséget és bizonyos daganatos betegségeket is okoz - tudatta, hozzáfűzve, mivel ezek 70-80 százaléka az egészségtelen táplálkozáshoz kötődik, odafigyeléssel megelőzhetők.



Minden nap fontos a friss zöldség és gyümölcs fogyasztása, valamint a rostban gazdag étrend. Feldolgozott élelmiszereket is lehet enni, csak érdemes mindig elolvasni a címkét - hangsúlyozta a dietetikus.