Az egészségügyi dolgozók 40 százaléka kihagyja a kézfertőtlenítés egy fontos fázisát

A kézhigiénés világnap, május 5. alkalmából a WHO által kidolgozott 5 kézhigiénés momentum utolsó lépésére hívja fel a figyelmet az SCA márkája, a Tork.Az ötödik momentum alapján a betegek kórházi környezetében lévő tárgyak, textíliák érintése utáni kézfertőtlenítésre nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a beteg környezetével érintkezőknek.A cég közreműködésével készített kutatás szerint az egészségügyi dolgozók 60%-a gondolja úgy, hogy hosszú távon elsősorban az kézfertőtlenítő adagolók kihelyezése járul hozzá ahhoz, hogy jobban betartsák a kézhigiénés alapelveket.A kézhigiéné egészségügyi környezetekben való fontosságának tudatosítása érdekében a vezető higiénés és egészségügyi vállalat, az SCA a RISE-zal (Svédországi Kutatóintézetek) közösen a betegek környezetében talált baktériumok előfordulásának gyakoriságát vizsgálta. A kutatás szerint. A kutatásban az SCA kutatói, egészségügyi intézmények, valamint kutatóintézetek vettek részt a Vinnova nevű svéd kormányhivatal támogatásával.

DNS-mintavétel használatával a kutatók a beteg közvetlen környezetében, a textíliákon, például a takarófüggönyön, az újszülöttek inkubátoraiban lévő ágyneműn, a betegek ágyán lévő védőkorlátokon, padlón, kórtermekben, a WC-ken és zuhanyzókon lévő felületeken talált baktériumokat vizsgálták.A vizsgálat kimutatta, hogy a felületeken potenciálisan fertőzéshez vezető kórokozók is voltak, ezért kiemelten fontos az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kézhigiénés momentumának ötödik lépése, mely a beteg környezetének érintése utáni megfelelő kézhigiéniára hívja fel a figyelmet.Az American Journal of Infection Control című folyóirat szerint sajnálatos módon azonban az egészségügyi ellátási környezetekben a kézhigiénés megfelelés általában az ötödik momentum esetében a legalacsonyabb.[1]Az egészségügyi dolgozók szerint a kézfertőtlenítő adagolók elhelyezése is kulcsfontosságúEgy a Tork[2] által támogatott, 16 kórházban két éven keresztül végzett korábbi kutatásban az egészségügyi dolgozók 60%-a gondolta úgy, hogy hosszú távon elsősorban az adagolók kihelyezése járul hozzá a nagyobb fokú megfeleléshez.

A kutatásunk kimutatta, hogy a kézhigiénés momentumokat az egészségügyi dolgozó szemszögéből is meg kell vizsgálni, és az öt momentumnak való megfelelést a lehető legkönnyebbé kell tenni, beleértve az adagolók logikus elhelyezését és egyszerű hozzáférhetőségét, ami apróságnak tűnhet, mégis nagy hatása van

– mondta Carolyn Berland, az SCA vezető R&D kutatója.

Biztosítsanak egyértelmű, részletes leírásokat a betegek környezetének takarításához

A forgalmas helyekre helyezzenek ki kézfertőtlenítő adagolókat

Tisztítsák gyakran a betegek által használt textíliákat és gondolják át, hogy mely esetekben lehetnek hasznosak az eldobható textíliák

A Tork az egészségügyi dolgozók által gyakran végzett kézhigiéniás mozdulatok jelentőségére tekintettel a fertőtlenítőket és szappanokat úgy alakította ki, hogy a lehető leggyengédebbek ám leghatékonyabbak és leggyorsabban használhatóak legyenek.Az előírásoknak való megfelelés előmozdítása és a fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében a Tork az alábbi lépéseket javasolja:A Tork egészségügyi szegmens igényeire szabott javaslatai ezen a weboldalon találhatók.A WHO kézhigiénés világnapjára vonatkozó kampány általános weboldala itt érhető el.[1] American Journal of Infection Control. „A WHO ötödik kézhigiénés momentumának fejlesztése a keresztfertőzések megelőzése érdekében."[2]Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles és Ed F Van Beeck. “Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit" BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.