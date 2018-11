Az egészséges életmód fontosságára figyelmeztet az Egy Csepp Világnap

Koncertekkel, főzőversennyel és előadásokkal hívja fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára az Egy Csepp Figyelem Alapítvány november 11-én a Millenáris park B épületében rendezendő Egy Csepp Világnap elnevezésű családi napon.



A szervezők közleménye szerint színészek, énekesek és műsorvezetők is részt vesznek az Egy Csepp Szúrópróbán, ahol nemcsak vércukorszintjüket mérethetik meg, de további ingyenes szűrésre is vállalkozhatnak a résztvevők.



A színpadon fellép Kocsis Tibor, a Kolompos Együttes, a Talamba Ütőegyüttes, Kovácsovics Fruzsina és előadást tart Szabó György, a büki füvesember is. A programot interaktív Egészség-Talkshow, közös főzés színesíti, de a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét, a Három kívánság tortát is megkóstolhatják az érdeklődők.



Erős Antónia vezeti idén is a hagyományos diabétesz sétát, amellyel az Egy Csepp Figyelem Alapítvány arra hívja fel a figyelmet, hogy napi 30 perc mozgással sokat lehet tenni a 2-es típusú diabétesz megelőzéséért, valamint a sport a cukorbetegek számára az életminőség jelentős javulását, a jobb vércukorértékeket jelentheti.



A Cseppont Patikahetek idén is kapcsolódik a rendezvényhez, amelynek keretében november 12. és 25. között jelentős kedvezménnyel vásárolhat bárki bizonyos egészségügyi mérőeszközöket és tesztcsíkokat több száz patikában.