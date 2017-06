Az apai kötődés kellő odafigyeléssel már a terhesség időszaka alatt is erősíthető

Az apukák nincsenek ilyen „könnyű" helyzetben, hiszen nem úgy élik át a várandósság velejáróit, mint az édesanyák.

A várandósság alatt az édesapák gyakran háttérbe szorulnak, ez pedig a kicsi érkezését követően egyre csak fokozódik. Sokan még ma is úgy gondolják, apaként nincs lehetőségük kötődést kialakítani leendő gyermekükkel, az ezzel kapcsolatos kétségeket és érzéseket pedig gyakran söprik a szőnyeg alá.A kismamák szervezetében a hormonok hatására számos testi és lelki változás megy végbe, aminek hatására különleges kapcsolatot ápolnak gyermekükkel már világrajövetelük előtt. Az apukák ezzel szemben nincsenek ilyen „könnyű" helyzetben, hiszen nem úgy élik át a várandósság velejáróit, mint az édesanyák. Emiatt. Az apai kötődés kellő odafigyeléssel azonban már a terhesség időszaka alatt is erősíthető. Íme, néhány hasznos tipp, hogyan válhatunk tudatos apákká, már a kicsi megérkezése előtt is.

Furcsának hat egy még nem is kerekedő pocakhoz beszélni, ám előnyös lehet, ha a születendő utód nem csak az édesanyát hallja, hanem az apuka hangjával is korán megbarátkozik. A magzat ugyan csak a terhesség 14. hetétől hall és a 22. héten képes elkülöníteni a kusza zajokat egymástól, mégis érdemes már a várandósság korai szakaszaiban kommunikálni vele. Ha a hangokat nem is képes még felfogni, a rezgések mindenképp eljutnak hozzá, ráadásul az apa így tudatosíthatja a kicsi jelenlétét önmaga számára és erősítheti kötődését is hozzá.A babavárás tele van izgalommal, hiszen ki ne szeretné, hogy először pillanthassa meg születendő gyermekét az ultrahang képernyőjén. Az apák számára sem érdemes kihagyni az első ilyen könnyfakasztó élményt, ráadásul egy aggódó kismama is sokkal nyugodtabb, ha a vizsgálatokra nem egyedül kell elmennie. A közös élmény megerősíti a párkapcsolatot és a babával való érzelmi kötelék kialakításában is nagy szerepet játszik.A jövőbeli apák rengeteg hasznos tapasztalatra tehetnek szert, ha részt vesznek a szülésfelkészítő tanfolyamokon, a babaszoba berendezésében vagy a babaholmik beszerzésében, ráadásul ezeken a tevékenységeken egyáltalán nem kényszerülnek a háttérbe vonulni.

Azt tapasztaltuk, hogy az apák is szívesen részt vesznek a babagondozási és felkészítő tanfolyamokon, így már a terhesség korai szakaszában a folyamat részeseivé válhatnak, ez pedig nagy hatással van a születendő gyermekükkel való kapcsolatukra

– mondta el Dr. Csomai Zita, a Czeizel Intézet babagondozási programjának vezetője, aki szerint az apáknak akkor is érdemes részt venniük ezeken a foglalkozásokon, ha alapvetően nem apás szülést terveznek. Az intézményben babagondozási tanfolyamok széles skálájával vezetik be a kezdő szülőpárokat a mindennapi rutinfogásokba, ahol akár szimulációban is kipróbálhatják az újszülött baba érzését. A nyugodt és kényelmes környezetben többek között papás szülésfelkészítésen, babaelsősegély és -masszázs tanfolyamon is részt vehetnek az érdeklődők.Az apás szüléssel kapcsolatban megoszlanak a vélemények: van, aki szerint a férfiaknak semmi keresnivalójuk a szülőszobában, mások rettegnek, hogy párjuk többé soha nem közeledik majd hozzájuk, de akad olyan is, aki szerint életre szóló élmény elvágni az újszülött köldökzsinórját és elsőként ölbe venni a csecsemőt. Egy biztos, a döntésnek alapos megbeszélésen és mindkét fél számára megfelelő kompromisszumon kell alapulnia.