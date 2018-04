Az Alzheimer-kór pontosabb meghatározását javasolják amerikai kutatók

A chicagói Alzheimer Szövetség és az öregedéssel foglalkozó amerikai intézet (NIA) szakemberei által megfogalmazott új irányelvek célja, hogy egységes nyelvezetet biztosítsanak a betegség leírására azon kutatók számára, akik a kizárólag az Alzheimer-kórra jellemző agyi elváltozásokat vizsgálják.



"A nagyközönség jelentős része azt hiszi, hogy a demencia - időskori elbutulás - és az Alzheimer-kór kifejezések egymással felcserélhetőek, pedig ez nem így van" - mondta Clifford Jack, a rochesteri Mayo Klinika munkatársa, aki részt vett az Alzheimerís & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association című szakfolyóiratban publikált irányelvek megfogalmazásában.



A javasolt változtatások összhangban vannak az amerikai élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hivatal (FDA), valamint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) nem sokkal korábbi bejelentésével, amelyben a különböző biomarkerekre - és nem klinikai tünetekre - épülő új, Alzheimer-kór elleni gyógyszerek tesztelését szorgalmazták. A most megfogalmazott irányelvek a betegséghez kötődő két kóros fehérje, a beta-amyloid és a tau felszaporodásának, valamint az idegsejtek elhalásának vagy az agyzsugorodásnak a kimutathatóságához kötik az Alzheimer-kór definícióját.



Ezen tényezők mindegyike kimutatható agyi képalkotással, vagy az agy-gerincvelői folyadék vizsgálatával. A szakemberek szerint a betegség súlyosságát biomarkerek, a kognitív hanyatlás mértékét pedig egy speciális osztályozási rendszer révén lehetne mérni. Az elképzelés szerint az új definíció segíteni fogja a kutatókat abban, hogy jobb alanyokat válasszanak az Alzheimer-kór elleni új kezelések tesztelésére, ami jelentősen javíthatja a gyógyszeripari vállalatok kutatási folyamatait. Jelenleg világszerte nagyjából 50 millió ember küzd demenciával, és közülük legtöbben annak leggyakoribb fajtájával, az Alzheimer-kórral.



Az Egyesült Államokban hozzávetőlegesen 5,7 millió ember Alzheimer-kóros a betegség jelenlegi definíciója szerint, amely olyan tünetekre épül, mint az emlékezetromlás és a kognitív hanyatlás. Jack szerint azonban a kognitív problémákkal nem küzdő 70 év felettiek nagyjából egyharmadánál kimutatható olyan agyi elváltozás, amely Alzheimer-kórra utal.



A betegségnek egyelőre nincsen gyógymódja és a jelenleg használt gyógyszerek csupán ideiglenesen enyhítik a tüneteket. Több tucatnyi kezelés bizonyult sikertelennek és az orvosok szerint a folyamatos kudarc egyik oka az lehet, hogy a tanulmányok olyan páciensek bevonásával készülnek, akiknél már túl nagy mértékű agykárosodás ment végbe.