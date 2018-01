Az alkohol tartósan károsíthatja az őssejtek génjeit

Laboratóriumi egérkísérleteikben a tudósok kromoszómaelemzést és DNS-szekvenálást (a DNS-t alkotó alapegységek sorrendjének meghatározását, vagyis a szervezet genetikai alapprogramjának megállapítását) végezték el, hogy kimutassák, mekkora génkárosodást okoz az alkohol bontásakor keletkező acetaldehid. Azt is megmutatták, hogyan igyekszik a szervezet megóvni magát az alkohol ártalmaitól.



"Egyes ráktípusok az őssejtek DNS-ének károsodása miatt jönnek létre. Ugyan a DNS véletlenül is károsodhat, eredményeink arra utalnak, hogy az alkoholfogyasztás növeli a génártalmak esélyét" - mondta Ketan Patel, a brit orvosi kutatási testület (Medical Research Council) molekuláris biológiai laboratóriumának munkatársa, a kutatás egyik vezetője.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi rákkutatási hivatala (IARC) az alkoholt a rákot okozó anyagok, vagyis a karcinogének 1. csoportjába sorolja, mivel "meggyőző bizonyítékok" támasztják alá, hogy az embernél rákot okoz.



Egy 2011-es tanulmány azt mutatta ki, hogy az alkohol számlájára írható a Nagy-Britanniában diagnosztizált rákos daganatok mintegy négy százaléka, ami évente nagyjából 12 800 esetet jelent.



A Nature tudományos folyóiratban közölt új kutatásban Patel és kutatócsoportja hígított alkoholt adott az egereknek, majd elemezték, hogy hatott a DNS-ükre.



Azt állapították meg, hogy az acetaldehid törést okozhat a vér őssejtjeinek DNS-ében, véglegesen megváltoztatva a génszekvenciát.



Patel szerint ez azért lényeges, mert amikor az egészséges őssejtek károsodnak, az esélyt adhat a rákos sejteknek.



Azt is megvizsgálták, hogyan próbál védekezni a szervezet az alkohol okozta károk ellen.



Az első védelmi vonal egy enzimcsoport, az ALDH-k (aldehid-dehidrogenázok), amelyek az acetaldehidet acetáttá bontják, ezt a sejtek energiaforrásként hasznosíthatják - magyarázta Patel.



A második vonalat a DNS-javító rendszerek alkotják, amelyek "visszafordítják" a különböző DNS-károkat. Vannak azonban olyan helyeztek és olyan emberek - elsősorban délkelet-ázsiai nők -, akiknél nem sikerül a javítás, vagyis a javítórendszer nem működik hatékonyan.



"Fontos tudni, hogy az alkohollebontás és a DNS-javítás mechanizmusa nem tökéletes, ezen kívül az alkohol másképp is okozhat rákot még azoknál is, akiknek a védelmi rendszere jól működik" - figyelmeztetett Patel.