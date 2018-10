Ausztrália lehet az első ország, ahonnan eltűnik a méhnyakrák

Ausztrália lehet az első ország, ahol néhány évtizeden belül eltűnik a méhnyakrák, ha a jelenlegi ütemben folytatódik a vakcináció és a szűrés - olvasható a Lancet brit orvosi lap friss számában közölt tanulmányban.



A Új-dél-walesi Rákkutatási Tanács tudósainak előrejelzése szerint 2022-re százezer nő közül hatnál is kevesebbnél alakul ki méhnyakrák, ezzel a rák ritka fajtái közé kerül.



A tanulmányban alkalmazott modell szerint a kór előfordulási aránya addig csökken, amíg 2035-re el nem éri azt a küszöböt, amin túl már megszűntnek tekinthető, vagyis százezer nőből csak négynél fogják diagnosztizálni.



A kutatók szerint 2047-re a betegség okozta halálozás aránya százezerből egy lesz.



Arra is figyelmeztettek azonban, hogy a betegség csak akkor fog eltűnni az országból, ha a vakcináció és a szűrések a jelenlegi ütemben folytatódnak.



"Nagyon jó hír ez az ausztrál nőknek. Éveken át a méhnyakrák elleni küzdelem élén jártunk, a jövőben pedig megosztjuk kutatási eredményeinket és módszereinket a világgal, hogy segítsünk eltüntetni a föld színéről ezt a jól megelőzhető daganatfajtát" - írta szerdai közleményében Karen Canfell, az intézmény kutatási igazgatója.



A kutatók a méhnyakrák elleni küzdelemben elért sikereket az országos megelőzési programoknak tulajdonítják, amelyek az 1991-es országos szűrőprogrammal kezdődtek.



2007-ben Ausztrália az elsők között volt, ahol a bevezették a lányok HPV-védőoltását, amit később a fiúkra is kiterjesztettek.



A héten Sydney-ben kezdődik a Nemzetközi Papillomavírus Konferencia, ahol Canfell bemutatja intézetük kutatási eredményeit annak reményében, hogy más országok is elindítnak hasonló programokat.



A méhnyakrákot legtöbbször a nemi érintkezéssel terjedő humán papillomavírus (HPV) egyes nagy kockázatú változatai okozzák.



Ausztráliában százezer nő közül évente hétnél fordul elő a méhnyakrák, ami nagyjából fele a világ átlagának.



Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) adatai alapján ez a rák negyedik leggyakoribb fajtája a nők körében a világon, sok fekete-afrikai országban pedig a leggyakoribb női halálok a méhnyakrák.