Amerikai kutatók kitalálták, hogyan lehetne begyógyítani a nyílt sebeket

Amerikai kutatóknak sikerült kidolgozniuk egy módszert, amely bizonyos sejtek átprogramozása révén lehetővé teszi, hogy akár a nagyméretű nyílt sebekben is beinduljon a bőrképződés.



A San Diegó-i Salk Intézet kutatói szerint a bőr több rétegére kiterjedő fekélyeket általában bőrátültetéssel kezelik, amikor azonban a sérülés túlságosan nagy, a transzplantáció nehézkes lehet.



Juan Carlos Izpisua Belmonte és kollégái abból indultak ki, hogy a sebgyógyulás folyamatának egyik kritikus pontja a bazális keratinociták bejutása a sebbe. Ezek az őssejt-szerű sejtek a különböző típusú bőrsejtek előfutáraiként működnek.



A nagyméretű, súlyos sebek esetében azonban, amikor a bőr több rétege sérül, már nem maradnak bazális keratinociták, és még ha be is indul a sebgyógyulás, a helyben osztódó sejtek elsősorban a nyílt sérülés bezárásában és a gyulladásban játszanak szerepet, nem pedig az egészséges bőrszövet létrehozásában.



A kutatók célja az volt, hogy ezeket a sejteket a testből való kiemelésük nélkül, közvetlenül át tudják alakítani bazális keratinocitákká.



A vizsgálataik során a szakemberek végül négy olyan "átprogramozási faktort" találtak, amelyek révén át tudták alakítani a sejteket bazális keratinocitákká.



A Nature című tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint amikor a szakemberek ezt a négy tényezőt alkalmazták egerek bőrfekélyein, a sebeken egészséges bőr - hámszövet (epitélium) - fejlődött ki 18 napon belül.



Az epitélium idővel növekedett és hozzákapcsolódott a környező bőrfelülethez, még a nagyméretű sérülések esetében is. A három és hat hónappal később elvégzett molekuláris, genetikai és sejt-szintű vizsgálatok során a létrehozott sejtek egészséges bőrsejtekként viselkedtek.



A szakemberek reményei szerint a módszer idővel az öregedés jeleinek visszafordításában, a súlyos égési sérülések, a felfekvések és az olyan krónikus betegségek, mint a diabétesz okozta fekélyek kezelésben is alkalmazható lesz.