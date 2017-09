Agydaganatot gyógyíthat a zikavírus

Kimutatták, hogy a kórokozó kiválasztja, megfertőzi és elpusztítja a felnőtt agy rákos daganatsejtjeit: a kísérletekben kifejlett egerek agyában zsugorodott össze az agresszív tumor a befecskendezett zikavírustól, míg az egészséges agysejtek érintetlenek maradtak - írja a BBC.



Az emberi tesztek még messze vannak, ám a szakértők úgy vélik, a vírust be lehetne juttatni az emberi agyba akkor, amikor a tumort eltávolító műtétet végzik. A vírus emberi agysejttenyészeteken végzett laboratóriumi kísérletekben jól működött - írták a tudósok a Journal of Experimental Medicine című szaklapban.



Az agydaganatnak több típusa van, a felnőtteknél a leggyakoribb és legnehezebben kezelhető a glioblasztóma. Gyorsan növekszik, vagyis terjed szerte az agyban, ezért nehéz megállapítani, hol végződik a tumor és hol kezdődik az egészséges agyszövet. Az agresszív sejtek eltávolításához ezért néha nem elég a sugár- és a kemoterápia.



A friss kutatás azonban azt mutatja, hogy a zikavírusos kezelés elpusztítja az eddigi terápiáknak ellenálló tumorsejteket. A tudósok úgy vélik, a glioblasztóma őssejtjei tovább növekednek és osztódnak új és új daganatsejteket termelve még a legerőteljesebb kezelés után is. Egészséges őssejtek nagy tömegben találhatók a csecsemők agyában, valószínűleg ez magyarázza, miért okoz súlyos károsodást a zikavírus náluk. A felnőtt agyban kevesebb az őssejt, ami azt jelenti, hogy a zikavírusos terápia csak a daganatot okozó őssejteket támadja meg nagyobb mellékhatások nélkül.



Michael Diamond, a Kaliforniai Egyetem San Diegó-i orvosi karának tudósa, a tanulmány egyik készítője azt reméli, az emberi tesztek másfél éven belül elkezdődhetnek.