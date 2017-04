A világon minden 10. halálozás oka a dohányzás

A világon minden tizedik halálozás oka a dohányzás - figyelmeztetett egy új tanulmány, amely a Lancet brit orvosi folyóirat aktuális számában jelent meg.



A jelentés szerint a dohányzás okozta halálozások fele négy országhoz köthető: Kína, India, az Egyesült Államok és Oroszország. A tanulmány szerzői kiemelték, hogy a dohánypiacot ellenőrző intézkedések ellenére továbbra is emelkedik a dohányosok száma. A dohányzás miatti halálozás aránya pedig tovább növekedhet, ahogy dohányipar szereplői újabb piacokat céloznak meg, különösen a fejlődő világban - ismertette a munkát a BBC News csütörtökön.



Bár több mint fél évszázada kétségtelen bizonyíték támasztja alá a dohányzás egészségkárosító hatását, manapság is világszerte minden negyedik ember naponta dohányzik. Továbbra is a dohányzás a korai halálozás és rokkantság második legnagyobb kockázati tényezője, amit terjedésének visszaszorításával lehetne csökkenteni - mutatott rá Emmanuela Gakidou, a tanulmány vezető szerzője.



A betegségek globális terheiről szóló felmérésre (Global Burden of Diseases) támaszkodva 1990 és 2015 között 195 országban vizsgálták a dohányzási szokásokat. Ezek szerint 2015-ben majdnem egymilliárd ember dohányzott naponta - minden negyedik férfi és minden huszadik nő.



Ez 1990-hez képest csökkenést mutat: akkor még minden harmadik férfi és minden 12. nő gyújtott rá. Közben azonban a Föld lakossága is növekedett, ezért gyarapodott mégiscsak a dohányosok száma az 1990-es 870 millióhoz képest.



A dohányzás miatti halálozások száma 2015-ben meghaladta a 6,4 milliót, ami a jelzett időszakban 4,7 százalékos növekedést mutat.



A tanulmány kitért arra is, hogy vannak országok, ahol sikeres erőfeszítések folynak a dohányzás visszaszorítására: magasabbak a dohánytermékek adói, figyelmeztető jelzéseket helyeznek el a dohánytermékeken és felvilágosító programokat szerveznek.



Brazíliában például a 25 éves periódus alatt a naponta dohányzók aránya 29 százalékról 12 százalékra esett vissza a férfiak és 19 százalékról 8 százalékra a nők körében.



Bangladesben, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken azonban a vizsgált időszakban semmiféle változást nem tapasztaltak ezen a téren, Oroszországban pedig a nők körében a negyedszázad alatt 4 százalékkal nőtt a dohányosok aránya. Emellett Afrika felemelkedőben lévő országiban is hasonló trend rajzolódik ki.