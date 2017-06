A túlsúlyos férfiak nagy részének nincs gondja a testével

Az amerikai férfiak 20-40 százaléka nem elégedett a testével, a súlyával és az izomzatával sem. A normál testalkatúak testképe pozitív, az elhízottaké pedig többnyire negatív. Azonban biztos sokakat meglep, de a túlysúlyos férfiaknak nincs gondjuk a testükkel – mindez 116 ezer férfi felmérésből szerzett adataiból derítette ku David Fredrick, a kaliforniai Chapman Egyetem pszichológusa – olvasható a-n.Fredrick szerint ez azért van így, mert a társadalom azt várja el, hogy a férfiak szinte tökéletesen nézzenek ki, ezért egy kis plusz súly nem okozhat problémát. A felmérésből az is kiderült, hogy a meleg férfiak elégedetlenek a testükkel, s emiatt nem mentek bele jó pár szexuális kapcsolatba, s nagy részük plasztikai sebészi beavatkozáson gondolkozik – írja a Psychology of Men and Masculinity című folyóirat.