A szódabikarbóna segíthet az autoimmun betegségek legyőzésében

A Georgiai Egyetem augustai orvosi karának kutatói a Journal of Immunology című szaklap aktuális számában tették közzé eredményeiket arról, hogy az olcsó, recept nélkül kapható savlekötő arra késztetheti a lépet, hogy gyulladásgátló környezetet alakítson ki.



Azt mutatták ki, hogy amikor patkányok vagy egészséges emberek vízben oldott szódabikarbónát (nátrium-hidrogénkarbonát) ittak, a lépet borító, úgynevezett mezoteliális sejtek azt közvetítették az öklömnyi szervnek, hogy nincs szükség védekező immunválaszra. "Nagyon valószínű, hogy ez egy hamburger, tehát nem bakteriális fertőzés - valami ilyesmi lehet az üzenet" - mondta Paul O'Connor, a kutatás egyik résztvevője.



A mezoteliális sejtek alkotják a legtöbb belső szerv külső felszínét borító hártyát. Nagyjából egy évtizede felfedezték, hogy ezek a sejtek nemcsak attól védik a szerveket, hogy egymást dörzsöljék, hanem más védő tevékenységet is folytatnak. Kis "ujjaikkal" érzékelik a környezetüket és értesítik a szervet, hogy behatoló van a közelben, immunválaszra lesz szükség.



A lépnek - amely az immunrendszer része, egyes fehérvérsejtek, az úgynevezett makrofágok itt tárolódnak - azt az üzenetet "küldi" a szódabikarbóna, hogy nincs értelme az immunválasznak.



"Az oldat ivása hat a lépre, úgy véljük, ez a mezoteliális sejtek útján történik" - tette hozzá O'Connor.



Az acetilkolin nevű kémiai hírvivő útján folytatott "kommunikáció" gyulladásgátló környezetet eredményez a tudósok szerint.



Kéthetes szódabikarbóna-kúra után a lépben, a vérben és a vesében az immunsejtek populációja megváltozott: a kúra elején több volt a gyulladást okozó M1, a kúra végén a gyulladásgátló M2 elnevezésű makrofág sejt.



A terápia biztonságosnak tűnik, mivel "nem kapcsol sem be, sem ki semmit, csak a szerveket a gyulladást elősegítő működéstől a gyulladásgátlás felé irányítja" a tanulmány szerint.