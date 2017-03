A kialvatlanság már népbetegség Magyarországon

Kalmár Hajnalka klinikai szakpszichológus elmondta, hogy az alvás minőségét például a folyamatos online jelenlét is rontja, ezért fontos lenne, hogy lefekvés előtt az emberek már ne használják okoseszközeiket, és ne legyenek állandóan elérhetőek.



Ugyanakkor a környezet is sokat számít: szakértők szerint általában 18-19 fokos hőmérsékletben lehet a legjobbat aludni, és az éjfél előtti alvás - ahogy a mondás is tartja - duplán számít, mert ilyenkor mélyebb álomba merül az ember - hívta fel a figyelmet.



Hozzátette, hogy a szervezet csak rövid ideig képes tolerálni a kevés vagy nem minőségi pihenést, hosszú távon ez pusztítóvá válhat, gyorsabb öregedést eredményez és az öngyógyító folyamatok is sérülnek. A kevés alvás miatt ráadásul megnőhet a szervezet szénhidrátigénye, ami hízáshoz vezethet - jegyezte meg.