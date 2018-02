A gyerekeknek ártalmas, ha nincs monogámia: barátság az alapja a jó házasságnak

Megjelenik a prostitúció

Csányi Vilmos Janka kutyájával.

– A házasságot, a tartós együttélést a biológia és a kultúra oldaláról lehet megközelíteni. Előbbi esetén elmondható, hogy az ember örülbelül 6,5 millió évvel ezelőtt vált el legközelebbi emberszabású rokonaitól, a csimpánzoktól, amelyeknél ismeretlen volt a monogámia. Viszont ebben a periódusban kezdett lassan megjelenni. Ekkoriban a hímek testsúlya még duplája volt a nőstényekének. Napjainkban ez a ülönbség nagyjából 10-15 százalé a férfiak javára. Továbbá a hímeknek hatalmas kiálló szemfogaik voltak. a fogazat nőknél férfiaknál azonos. Ezeket a jegyeket úgy értékeli a tudomány, hogy amikor még nem volt monogámia a özösségekben, a hímeknek harcolniuk kellett egymással a nőstények kegyeiért, ezért volt ezekre a tulajdonságokra szükségü . Az a kis ülönbség, ami például a testsúlyban még is fellelhető, azt mutatja, hogy az ember nem teljesen, hanem túlnyomóan, hosszabb-rövidebb periódusra monogám.– Keresztény társadalmakban a monogámia az állam által elfogadott egyetlen kapcsolati lehetőség. A barátnő és a prostitúció intézményének megjelenése mutatja azonban, hogy bizony azért vannak más tendenciá is. Az is érdekes, ha a poligám társadalmakat vizsgáljuk, ahol ét, három, négy feleséggel lehet együtt élnie egy férfinak, felerősödnek a monogám tendenciá : kialakul a fő feleség, kedvenc feleség „intézménye". Nem lehet egyetlen személlyel kapcsolatban kijelenteni – akit kiválasztunk magunk mellé egy hatalmas populációból –, hogy akkor ő most biológiai értelemben monogám vagy poligám. Itt érdemes megemlítenem az úgynevezett szekvenciális monogámiát; amikor valaki monogám négy-öt évig egy társsal, azután másvalakivel lesz monogám. Más pedig egy egész életen át megőrzi poligám hajlandóságait. A kultúra azonban elvárásokat épít a özösségekbe. A monogám társadalmak azt gondoljá , hogy a párválasztás egy életre szól, és mindent megtesznek, hogy ezt az elképzelést érvényre is juttassá . Az a szerencsés, akinél a biológiai hajlandóság és a társadalmi elvárás egybeesik. Ez a többségnél így is van.

– A gyerekek szempontjából nagyon fontos, hogy 10-12 éves korukig harmonikus családban éljenek, utána már nem olyan veszélyes, ha ezt a szülő nem tudjá produkálni. Ennek a mi kultúránkban feltétele a monogámia. Ha ez nem teljesül, akkor veszekedések vannak, a családi élet megbomlik, és ez elsősorban a gyerekeknek ártalmas. Persze jó lenne, ha minden gyereknek megadatna, hogy felnőttkoráig harmonikus családban éljen.– Laikus gondolat. Amit erre a biológus mondani tud, az az, hogy biológiai szempontból mások a genetikai érdekeik a férfiaknak és a nőknek. A hölgyek egy éven belül legfeljebb egy gyermeket tudnak a világra hozni – most nem számolunk ikrekkel –, ezért számukra a kicsapongás nem hoz valamiféle genetikai előnyt, hiszen attól, hogy hűtlenek, nem lesz több gyerekü . A férfiaknál ez nem így van. Ha itt-ott „elpotyogtatnak" egy babát, és azt valaki felneveli, akkor a saját genetikai utód számukat tetemesen megnövelik. Ezért esetükben, ha a család rendben van, akkor egy kis félrelépés nem olyan tragikus. De a kultúra nem biológia, és nem veszi figyelembe, hogy a leszármazási vonalak szempontjából milyen biológiai előnyökkel jár ez a dolog. Emiatt ezt a viselkedést korlátozza, elítéli, vagy olyan csatornákra tereli, amit nem tart „veszélyesnek". A prostitúció intézménye ősidőktől azt a célt szolgálja, hogy egy férfi lehetőleg utód nélkül kielégíthesse a vágyait, de ne ényszerüljön a monogám kapcsolatát feladni. Tudjuk, hogy sok társadalomban ez nem hirdetett, de többé-kevésbé tolerált dolog. Ha normális, monogám kapcsolat helyett lép be a prostitúció mint pótlé , ott kulturálisan nagyon nagy a baj, hiszen akkor a családot nem tartjá elég fontosnak, a fiúkat nem arra nevelik, hogy családot alapítsanak, és tisztességes apá legyenek.– Kulturálisan ebben sok igazság van.– már kisebbségben vannak azok a özösségek, ahol a fiatal lányokat házasságba ényszerítik. A legtöbb kultúrában mindenki önálló egyéniség és szabad. Úgy építhetjü fel az életünket, ahogyan az nekünk tetszik. Mégis egyetértünk abban, hogy a gyerekek érdekében, egy harmonikus társadalom igénye miatt a házasság vagy az együttélés intézménye szükséges és tö életes. Nem gondolom, hogy kizárólag csak a szigorúbb házasságtörvénnyel lehet ezt megvalósítani.– Valóban, mindenki azt gondolná, hogy a csinos fiatalemberek a legnépszerűbbek, de a kutatások azt mutatjá , hogy nem. A megállapodott és valamilyen ranggal, hatalommal, anyagi javakkal rendelkező férfiak családalapítás szempontjából népszerűbbek a nő számára. Ennek az a biológiai alapja – és ez teljesen normális –, hogy a gyerekeket fel kell nevelni, és a hölgyek természetes választásából pedig ez a tendencia kitűnik. Persze ez a mai világban már nem annyira érdekes, hiszen nem feltétlenül attól függ egy gyereknek a jóléte, hogy az anyuka egy bankigazgatót „szerzett" magának. A biológia ebből a szempontból mára kiszorult. Ez azért is alakult így, mert a társadalom mindenkinek igyekszik lehetőségeket adni, és nem teszi lehetetlenné egy olyan család életét sem, amely például egy nőből és egy gyermekből áll.

Életü végéig monogámok



A nyári ludak özött ét-három hetes udvarlás után alakul ki párkapcsolat. 15 évig is eltarthat a „házasságuk". Azonban, ha valamelyik fél elpusztul, mondjuk 8-10 évesen, az életben maradt pár próbál fiatalokkal kapcsolatot létesíteni, de ezek nem lesznek tartósak. Egy- ét évre összejönnek, de aztán szétmennek.

– Ősidőkben, az archaikus társadalmakban az anyá négy évig nem tetté le a babákat. A hátukon vagy valamilyen más formában vitté őket magukkal. Féltek, ha leteszik, elviszi a sakál, vagy megcsípi a skorpió. A négyéves gyerekek viszont már elkezdtek beszélni, szaladgáltak. Fontos periódusa zárult le ekkor a gyereknevelésnek. Ezért a párkapcsolat motivációja is kicsit hanyatlani kezdett. Nagyjából ilyenkor született a övetkező gyerek, a ciklus folytatódott. a gyerekek sokkal lassabban érik el azt a fejlettségi szintet. De a biológia nem szerelemben épzeli el a tartós párkapcsolatot. Nagyon szerencsések, akiknek megadatik – létezik ilyen – a sírig tartó szerelem. Másfél- ét évig mű ödnek a szerelemmel kapcsolatos hormonális hatások, és utána ki kell, hogy alakuljon egy nagyon jó baráti viszony, ami túllendít bennünket az apró kríziseken is. A kultúrának pedig az a fontos teendője, hogy olyan mintákat adjon a nevelésben, amelyek a családalapító szándékot segítik.