A fogápolás a tejfogaknál kezdődik

– Nem baj, ha kilyukad a foga, hiszen a tejfogak úgyis kiesnek, elég lesz a maradandókra vigyázni ekkora szigorral, védekezett mindig az anyósom, amikor számon kértem rajta, hogy miért tömi csokival a kisfiamat, akinek én nagyon ritkán adok csak édességet – kezdi olvasónk, Gitta, és hozzáteszi, nem hiszi, hogy ez valóban így lenne, főleg, mert az anyósa szerint az sem baj, ha idő előtt kipotyognak.



– Az egy dolog, hogy a szuvas tejfog csúnya, de hogy ne számítson az állapota, vagy az, hogy kiesik, kizártnak tartom – szögezi le.



Másik olvasónk, Anett visszaemlékszik, gyerekként az ő szüleit sem érdekelte különösebben, mi lesz a tejfogaival. – Rendszeresen kaptunk cukros teát, és nem volt jellemző, hogy fogorvossal ellenőriztették volna a fogainkat, pedig egy-kettő igencsak fekete volt – avat be szégyenkezve, és gyorsan kiemeli, saját gyermeke fogaira ő már nagy gondot fordít. Elengedhetetlen ápolás

Azoknak van igazuk, akik szerint a tejfogakat is ugyanolyan körültekintően kell ápolni, mint a maradandó fogakat. Hiába veszítjük el őket, romlásuk rengeteg bajt okozhat: fájdalmas gyulladáshoz, beszédhibához, de még táplálkozási zavarhoz is vezethet, ráadásul a szuvas tejfogak a maradandókat is károsíthatják.



– Nagyon fontos, hogy amint kibújtak a tejfogak, azonnal elkezdjük őket ápolni. Ennek köszönhetően egyrészt egészségesek maradhatnak, másrészt korán hozzászokik majd gyermekünk a fogmosáshoz, és hamar elsajátítja a technikát is, ami a maradandó fogak önálló tisztításához szükséges – kezdi dr. Kiss Gabriella, a szegedi Aranyklinika fogorvosa, és hozzáteszi, ha a tejfog elromlik, nagyon korán megtapasztalja a gyerek a fogfájás érzését, aminek következtében korai lesz a rossz élmény magragadása is a fogászattal kapcsolatban.

A tejfogak elvesztésével kapcsolatban is világos a szakember álláspontja: arra kell törekedni, hogy megtartsuk őket.



– A tejfogaknak fontos feladatuk van, fenntartják a helyet a maradók számára, éppen ezért az a legjobb, ha a végleges fogak megjelenéséig a szájban maradnak – mondja a fogorvos. – Ha egy tejfogat már jóval a maradandó fog érkezése előtt kell kihúzni, akkor torlódhatnak a megmaradt fogak, elfoglalva így a helyet a maradandó fog elől. Emiatt akár fogszabályozó-kezelésre is szükség lehet. Több tejfog eltávolítása pedig már a gyermek rágó funkcióját is károsíthatja, vagyis előfordulhat, hogy ezután nem tudja majd a táplálékot kellőképpen megrágni – világít rá a szakértő. Kell a szülői felügyelet

Azért, hogy minden rendben legyen, természetesen sokat tehetünk. – Amikor van rá lehetőség, étkezés után mossunk fogat, de az esti fogmosás legyen a legalaposabb és a leghosszabb – ebben mindig segítsen a szülő. Figyeljünk, hogy gyermekfogkrémet használjunk, mert ezek más összetevőkből állnak, mint a felnőttfogkrémek. Megelőzés céljából használhatunk fluoridos géleket, ecsetelőket, de az alapos fogmosás a legfontosabb – emeli ki dr. Kiss Gabriella, akitől megtudjuk, amíg pici a gyermek, a szülő feladata megtisztítani a fogait.



Később, ha a gyermek szeretné már önállóan is megpróbálni, hagyni kell, hogy ő is begyakorolja a megfelelő mozdulatokat, de sose maradjon el a szülői felügyelet és ellenőrzés! – Akár még 8-10 éves korig is segítsünk neki fogat mosni nyugodtan. A gyerekek fogainak tisztítása nem igényel más technikát, mint a felnőtteké, és már egészen kicsi kortól javasolt az elektromos fogkefe használata is – avat be a fogorvos.



Kiderül, hároméves kortól félévente már mindenképp ajánlott az orvosi ellenőrzés, de már korábban is érdemes ellátogatni a rendelőbe, hogy szokja a gyermek a helyzetet. Természetesen ha bármi rendelleneset tapasztal a szülő, ugyanúgy azonnal szakemberhez kell fordulni, ahogy felnőttek esetén is.

Óvatosan az édességekkel

A problémák egy része már kis odafigyeléssel megelőzhető. – Lehetőleg minél kevesebb édességet adjunk a gyermekeknek. A keksz és a ropi, illetve a cukros rágcsálnivalók, amelyek beleragadnak a fogakba, nagyon rosszat tesznek, mivel általában hosszú ideig a szájban maradnak, így tovább fejtik ki káros hatásaikat. A legfontosabb, hogy az esti fogmosás után már ne kapjon cukros teát vagy italt a gyermek. Főleg ne cumisüvegben, mert az egész éjjel tartó iszogatás nagyon káros a fogakra nézve – világít rá dr. Kiss Gabriella, és hozzáteszi, egyébként is annál jobb, minél hamarabb leszokik a gyermek a cumizásról, illetve az ujjszopásról.



– Legkésőbb hároméves korig szoktassuk le őket. Előfordulhat, hogy emiatt deformálódás jön létre, de ha hamar szakorvoshoz fordulnak, akkor ez még kezelhető – mondja, és azzal folytatja: tévhit, hogy savtartalmuk miatt túl károsak lennének a gyümölcsök is. – A gyümölcsök fontosak a gyermeki szervezet számára, a keményebb gyümölcsök ráadásul még mechanikus tisztító hatással is bírnak a fogakra nézve, ami nagyon jó. Ha gyümölcsevés után sima vízzel kiöblíti a száját a gyermek, akkor semmi gondot nem okoz majd a savtartalom – fejezi be a fogorvos. Vigyázzunk a fluoriddal?

Nem tilos a gyermek korának megfelelő fluoridos fogkrémet használni, de felnőtteknek szánt, fluoridos fogkrémmel ne mossuk semmiképpen a gyermekek fogát. Fluoridra szükség van ahhoz, hogy szép, erős fogzománc fejlődjön ki. Az viszont nem mindegy, mennyit kap belőle a szervezet, mert akár túl is adagolhatjuk, a kellő és a toxikus mennyiség közel áll egymáshoz. A napi fluoridigény nemtől és kortól is függ, a csecsemőknek napi 0,25-0,5 mg-ra, a gyermekeknek 15 éves korig 0,7-3,2 mg-ra van szükségük.