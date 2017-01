A fertőző agyhártyagyulladás megelőzésének fontos eszköze a védőoltás

A főosztályvezetőt azért kérdezték erről, mert a fertőző agyhártyagyulladásról (meningococcus), mert januártól a meningococcus C típusa elleni vakcina ingyenesen elérhetővé vált minden kétévesnél fiatalabb gyermek számára.



Galgóczi Ágnes közölte: a betegség leggyakrabban a csecsemőket, a kisgyermekeket, valamint a 15-24 év közöttieket érinti, ezért őket a legfontosabb védőoltásban részesíteni. Hozzátette: a védőoltás ajánlott azoknak is, akik például kollégiumban, zárt közösségben laknak, esetleg külföldi ösztöndíjjal tanulmányokat folytatnak.



Hozzátette: az agyhártyagyulladás baktérium által okozott fertőző megbetegedés, amely cseppfertőzéssel terjed. A fertőzés legjellemzőbb tünetei kisgyermekeknél a magas hangú sírás, az étvágytalanság, a megfeszült állapot, a nagyon magas láz, a fiatal felnőtteknél pedig az erős fejfájás, az étvágytalanság, a hányinger, a tarkótáji fájdalom. A tünetek elég általánosak, ezért az őszi-téli időszakban, amikor a betegségnek szezonja van, érdemes azonnal orvoshoz fordulni, ha ilyen tüneteket tapasztalnak - hívta fel a figyelmet.



A főosztályvezető elmondta azt is, hogy többféle védőoltás létezik a fertőző agyhártyagyulladás ellen, miként a baktériumnak is több úgynevezett szerotípusa van. Van olyan védőoltás, amelyik csak az egyik típusú fertőző agyhártyagyulladás ellen véd, ilyen a C-típusú vagy a B-típusú elleni, forgalomban lévő védőoltás. A kombinált védőoltás négy szerotípus ellen véd. Az alapimmunizálás után 3-5 évente szükséges az újraoltás.