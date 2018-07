A férfiak egyenek csonthéjas magvakat, hogy jobbak legyenek a magjaik

A csonthéjas magvak rendszeres fogyasztása javíthatja a sperma minőségét - ezt állapította meg egy új kutatás, amelyről a BBC News számolt be szerdán.



A kutatás szerint azoknak a férfiaknak, akik 14 héten át naponta két maroknyi mandulát, mogyorót vagy diót fogyasztottak, javult spermájuk minősége és az ivarsejtjeik aktívabbak is lettek.



A kutatókat azért foglalkoztatta a kérdés, mivel a nyugati világban széles körben tapasztalható a férfiak spermiumszámának csökkenése, amit részben a levegő szennyezettségével, a dohányzással és a táplálkozással magyaráznak. Ugyanakkor egyre több bizonyíték utal arra, hogy az egészséges étrend javíthatja a termékenységet.



Hét párból egynek nehézsége támad a gyermeknemzéssel, a terméketlenség ezeknek az eseteknek 40-50 százalékában a férfiaknak tulajdonítható.



A kutatók a kísérletben résztvevő 119 egészséges, 18 és 35 év közötti férfit véletlenszerűen két csoportba osztották. Az egyik csoport napi étrendjéhez 60 gramm mandula-, mogyoró- és diókeveréket adtak. A másik csoport nem kapott ilyen kiegészítést az étrendjéhez.



A kísérlet végén a tudósok azt tapasztalták, hogy a magvakat fogyasztó csoportban a spermiumszám 14 százalékkal nőtt, az ivarsejtek vitalitása 4 százalékkal, a mozgása 6 százalékkal jobb volt, a spermiumok mérete és alakja pedig 1 százalékkal javult.



A szakemberek szerint a tanulmány és más kutatások is igazolják, hogy az omega-3 zsírsavakban, antioxidánsokban és B-vitaminban gazdag étrend javítja a termékenységet. A magvak pedig ezek közül a tápanyagok közül is sokat tartalmaznak.



"Az irodalomban egyre gyűlnek a bizonyítékok arra, hogy az egészséges életmódra történő váltás, egyebek mellett az egészséges étrend elősegítheti a fogamzást" - jelentette ki a tanulmány vezető szerzője, Albert Salas-Huetos a spanyol Rovira i Virgili Egyetem tudósa.



A kutatók azonban felhívták a figyelmet, hogy a kísérletben résztvevő férfiak egészségesek voltak és termékenyek is, az tehát nem világos, hogy a kutatás eredménye szélesebb népességre is igaz lehet-e, köztük a termékenységi problémákkal küzdő férfiakra.



Allan Pacey, a Sheffieldi Egyetem andrológusa, aki nem vett részt a kutatásban rámutatott: elképzelhető, hogy a vizsgált férficsoport életvitelében más pozitív változtatás is volt, amit a tanulmány nem vett figyelembe.



Virginia Bolton, a londoni Guyís Kórház klinikai embriológus konzultánsa úgy vélte, a tanulmány eredményei "elméletileg érdekesek", azt azonban lehetetlen megállapítani, hogy a magvak fogyasztása mennyire növeli meg a fogamzás esélyeit. Hozzátette, hogy addig is, amíg a kérdés tisztázódik, a páciensek jól teszik, ha nem isznak alkoholt, leállnak a dohányzással és egészségesen táplálkoznak.



A tanulmány eredményeit a kutatók az Emberi Reprodukciós és Embriológiai Európai Társaság éves barcelonai konferenciáján ismertették.