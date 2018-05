A fél életét kórházban töltötte - most beteg gyerekeknek segít barátkozni

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/lewishineofficial/videos/520121111491719/

Egy krónikus betegség sokkal jobban megvisel egy kisgyereket, mint bárki mást - nem csak fizikailag, de lelkileg is - írja a borsonline.hu . Az, aki kórházban tölti a fél gyermekkorát, nehezen talál barátokat. Vagy még inkább sehogy.Tudja ezt jól a most 17 éves Lewis Hine is. A tini 13 agyműtéten van túl. Mindössze 17 hónapos volt, amikor agytumort diagnosztizáltak nála, amivel a mai napig harcol. Emellett epilepsziás - napi rendszerességű rohamaira jelenleg nincs gyógymód. A fiú többet töltött kórházi szobákban, mint a sajátjában, rengeteget maradt ki az iskolából, így alig talált barátokat.Lewis pontosan tudja, milyen nehéz barátokra lelnie egy kamasznak, aki több időt tölt az orvosok kezei közt, mint a kortársaival © YouTube"Volt egy rendkívül depressziós időszaka. Azt mondogatta, bárcsak két Lewis lenne, és én lennék az, aki nem beteg" - mesélte a Portsmouthban élő tini édesanyja, Emma.14 évesen a fiú úgy döntött, szervez egy partit a hozzá hasonlóan beteg gyerekeknek. Meghirdette a Facebookon. 20-an jöttek el. A következőre még többen... Ma - három évvel később - Lewis nővérével, a 18 éves Chloéval, és húgával, a 15 éves Jessicával gondozzák a Friend finder(barátkereső) oldalt, melynek célja a beteg és mozgássérült gyerekek összehozása.A nagy áttörést egyetlen videó hozta: egy montázs Lewis gyermekkorától a 16. születésnapjáig - amit eddig 31 milliószor néztek meg a Facebookon. Egy nap után 50 ezer e-mail fogadta a fiút. Kiderült: sokkal több beteg gyerek álmodozik barátokról, mint azt addig hitte.Kezdeményezését a nemzetközi média is felkapta, egy nap pedig megcsörrent az angol fiú telefonja. A vonal túlvégén Elton John volt, aki úgy érezte, azonnal gratulálnia kell a tininek.A tini legutóbbi nagyszabású lépése egy iskolai bál volt azoknak, akik a kórházi kezelések miatt lemaradtak a sajátjukról - mint ahogy ő maga is. "Ez volt a legnagyobb dolog, amit valaha is csinált" - magyarázta Lewis édesanyja, Emma a Mirrornak. "Csodálatos este volt. Ott volt ez a rengeteg elképesztő gyermek, oxigénmaszkokkal, tolókocsikkal, és mosolyogtak, táncoltak, a szüleik pedig sírtak örömükben."