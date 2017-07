A fájdalom miatt nem sportolnak eleget a nyugaton élők

Minden negyedik embernél fájdalommal jár a mozgás Közép-Dunántúli régióban, ezért nem sportolnak eleget – derült ki egy májusi kutatásból. Ez utóbbi különösen igaz a nyugdíjas korosztályra, holott idősebb korban is a rendszeres mozgás a testi és lelki egészség kulcsa. Sajnos ebben az életkorban gyakran előfordulnak olyan ízületi, mozgásszervi problémák, amelyek megakadályozzák a rendszeres sportot. Éppen ezért a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetsége szenior mozgásprogramot indított országszerte, melynek célja felhívni a figyelmet az egészségtudatos, mozgásban gazdag életmódra.

A nyugati régiókban a fájdalom miatt nem mozognak

Elindult a nyugdíjasok szenior mozgásprogramja

Idén májusban országos, reprezentatív felmérés zajlott, amely a 30 év felettiek sportolási szokásait vizsgálta az egyes régiókban.1 Ebben azt is felmérték, hogy a nyugati régiókban élők milyen okok miatt mozognak kevesebbet a kelleténél: a Közép-Dunántúlon az elsődleges egyértelműen a mozgással járó fájdalom (24%) és ezt követi második tényezőként, hogy nincs elég idejük a mozgásra (23%). Ezzel az eredménnyel egyedülállóak az országos kutatásban, hiszen a magyarok többnyire az időhiánnyal indokolják a rendszeres sport elmaradását. A Nyugat-Dunántúli régióban is inkább a kevés szabadidőre panaszkodtak a legtöbben (33%), míg a fájdalmat a válaszadók 17%-a említette. Ezzel kapcsolatban Dr. Nagy Sándor, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének szenior mozgásszakértője hozzátette: "a rendszeres mozgás a 60 év felettiek körében még ritkább, ilyenkor már nem az időhiány az, ami akadályozza a rendszeres sportot, hanem a túlsúly, a különböző betegségek, a mozgásszervi, ízületi fájdalmak. Ez egy ördögi kör, minél idősebb valaki, annál kevesebbet mozog, holott egyre inkább szüksége lenne a rendszeres sportra az egészség megőrzéséhez és a mozgásszervi fájdalmak megelőzéséhez."A Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetsége évek óta misszióként tekint a szenior sportra, és különböző események szervezésével igyekszik meghozni az idősebb korosztály sportolási kedvét. Ennek érdekében számos sport- és táncos eseményt szerveznek rendszeresen regionális tagszervezeteiken keresztül, amelyek célja, hogy minél több nyugdíjasnak lehetőséget biztosítsanak a mozgásra. Közép-Dunántúlon például legközelebb Veszprémben szerveznek majd egy Bakony-túrát augusztus 3-5 között a Voltaren Emulgel Forte Szenior Mozgásprogramjának keretében. Az országos és regionális szenior sporteseményekről www.amozgaskonnyedsege.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Nyugaton az emberek 80%-a szeret sétálni

A túrázás egyébként igen előkelő helyen szerepelt a mozgásformák kedveltségi listáján a kutatásban. Az eredményekből kiderült, hogy a nyugati országrészben, így a nyugat-dunántúli és a közép-dunántúli régióban a legnépszerűbb mozgásforma a séta és gyaloglás (79%), ezt követi a kerékpározás (37%), majd a túrázás, természetjárás (36%). Idősebb korban is a testi és lelki egészség kulcsa a rendszeres mozgás. Sajnos ebben az életkorban gyakran előfordulnak olyan ízületi, mozgásszervi problémák, amelyek megakadályozzák a rendszeres sportot, ugyanakkor léteznek olyan külsőleg használható fájdalomcsillapító krémek és gélek, amelyek megszüntetik a fájdalmat, hatásuk akár 12 órán keresztül garantált és lehetővé teszik a könnyed mozgást, így az izületi fájdalomtól tabletta szedés nélkül is meg lehet szabadulni. Dr. Nagy Sándor szenior mozgásszakértő elmondta: "Ha valaki a séta, kirándulás, gyaloglás és könnyed sport mellett dönt, az számos előnyt könyvelhet el: a közös sport/mozgás átmozgatja a testet, segít a testsúly kordában tartásában és nem utolsó sorban kiváló társas tevékenység, szórakozás, amely lelkileg is építi a résztvevőket."