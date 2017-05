A dohányzás nemcsak az egészséget, hanem a környezetet is károsítja

A május 31-i dohányzásmentes világnaphoz időzített tanulmány szerint a dohány termesztése, szárítása, valamint a cigaretta gyártása és elszívása szennyezi a légkört és erdőirtáshoz vezet.



Oleg Chestnov, a WHO egyik igazgatója szerint a jelentéssel arra akartak rámutatni, hogy a dohányzás nem csupán egészségügyi, hanem az egész Földet sújtó problémát jelent.



Más növényekhez képest a dohány termesztéséhez több trágyára és rovarirtóra van szükség. Erdőket irtanak ki, hogy termőterülethez jussanak, ám a dohánylevelek kiszárításához szükséges tüzelőt is rengeteg fa kivágásával kell előállítani.



Évente nagyjából 11,4 millió tonnányi fára van szükség a szárítási eljáráshoz, vagyis 300 cigarettához körülbelül egy fára. A világ legnagyobb dohánytermelőjének számító Kínában az éves erdőirtás 18 százaléka a dohánytermesztés számlájára írható.



A WHO szerint a cigarettagyártók évente félmillió tonna nikotinnal és más vegyi anyaggal szennyezett hulladékot termelnek.



Évente több mint 6 trillió cigarettára gyújtanak rá világszerte, emiatt 3-5 millió tonna üvegházhatású gáz, továbbá több ezer tonna rákkeltő anyag jut a levegőbe.