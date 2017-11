A bolhák, kullancsok képesek a klímaváltozáshoz is alkalmazkodni

Az egyre melegedő klíma mellett hazánkban az áradások számának növekedése is táptalajt ad az egyre gyakrabban előforduló vérszívó inváziónak. A Közép-Európában élő 100 szúnyogfaj közül minden tizedik okozhat az emberre és állatokra egyaránt veszélyes megbetegedést.



„Annak ellenére, hogy a bolhák nem kedvelik a tartósan 3 Celsius-fok alatti hőmérsékletet, kiváló az alkalmazkodóképességük, a kullancsok pedig a kellő nedvességtartalom mellett az extrém hőmérsékletet is jól tűrik. A kullancsok általában a cserjékről, fűszálakról, aljnövényzetből másznak fel a kisállatokra, még az enyhe téli időjárásban is. A veszély csak tartósan száraz és 0 Celsius-fok alatti hőmérséklet esetén mérséklődik, de ekkor sem kizárható a jelenlétük. Így a külső parazitaszezon nem szűkíthető le a nyári hónapokra, az őszi és téli időszak is számos veszélyt jelent. A kisállatok külső parazita elleni védelméről az egész év során gondoskodni kell" – hívja fel a figyelmet az MSD Animal Health szakértője.



Ahogy a kullancsok, úgy a bolhák is rendkívül alkalmazkodóképesek, még a téli hideg sem pusztítja el minden esetben a petéket, gyakran a fagypont alatti hőmérsékletet is túlélik. A ideális körülményekre várva, a bolhalárvák akár fél évig is képesek életben maradni mielőtt kifejlődnének, a fejlett példányok pedig a kutyák és macskák bundájában keresnek menedéket a téli hideg ellen.



Egy nőstény bolha naponta 40-50 petét is rakhat, és a petékből akár 20.000 új bolha is kifejlődhet. A teljes kifejlettséget - a külső hőmérséklet függvényében - 1-6 hónap alatt érik el. A közlekedés sem jelent nekik gondot, hiszen testüknél 110-szer hosszabb távolságra is képesek elugrani, ami megfelel annak, mintha egy átlagos felnőtt átugrana egy 30 emeletes épületet. Ugyanakkor tévhit, hogy a háziállatok más kutyától vagy macskától lesznek a leggyakrabban bolhásak.



„Különösen fontos, hogy távol tartsuk az élősködőket a házi kedvencektől, hiszen így számos emberre is veszélyes betegség terjedését előzhetjük meg. Ráadásul egy meglévő betegség kezelése várhatóan jóval költségesebb, mint a korszerű megelőzés. Mivel a külső paraziták a klímaváltozás mellett a megelőző szerekhez is kiválóan alkalmazkodtak, érdemes az állatorvosoknál elérhető, innovatív termékeket alkalmazni" – tette hozzá az MSD Animal Health szakértője.