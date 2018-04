A 14 éven aluliak többsége túlsúlyos a szülők szerint

A magyar szülők 60 százaléka szerint jellemző a túlsúly a 14 éven aluliakra, leginkább a mozgásszegény életmódnak, a helytelen táplálkozásnak és a magas cukor- és zsírtartalmú ételeknek köszönhetően – derült ki a REGIO JÁTÉK friss kutatásából.



Szabadidős tevékenységekben a biciklizés a nyerő, 11 év felett pedig a számítógépezés is egyre inkább előtérbe kerül. Az elektronikai eszközök ellen sportolással védekeznek a szülők: minden második 3 évnél idősebb gyermek szervezett keretek között is mozog.



A REGIO JÁTÉK friss kutatásában megkérdezettek 60 százaléka látja jellemzőnek, hogy túlsúlyosak a 14 éven aluli gyermekek. Legfőbb okait sorrendben a mozgásszegény életmódban, a helytelen táplálkozásban és a magas cukor- és zsírtartalmú élelmiszerek fogyasztásában jelölték meg a szülők, akik „igyekeznek mindent elkövetni, hogy gyermekük egészségesen nőjön fel. Próbálnak körültekintően főzni, példát mutatnak, valamint mozgásra sarkallják a kicsiket. Amint kijön a jó idő tavasszal, érzékelhetően megnő a kereslet a szabadtéri játékok iránt: a játszótéren használható és az ügyességi játékok mellett egyre nagyobb az igény a közlekedő- és sporteszközökre" – mondta el Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.



A biciklizés a gyerekek kedvenc szabadidős elfoglaltsága



A felmérés alapján a kerékpározás a legkedveltebb szabadidős elfoglaltság a 14 éven aluli gyermekek körében, melyet a játszóterezés, a rollerezés és a labdajátékok követnek. „A sportra nevelés közös feladatunk a szülőkkel, ezért nagyon figyelünk a népszerű szabadtérijáték-trendek alakulására, például a foci vb évében különösen aktuális, hogy sokféle labdával készüljünk." Gyaraki Dávid ugyanakkor azt is hozzátette, hogy „az életkor növekedésével megfigyelhető az elektronikai eszközök előtérbe kerülése is. Míg a tévézés 7 éves kortól kezd visszaszorulni, addig éppen ilyen idősen kezdenek többet számítógépezni a gyerekek, és felkerül a kedvenc elfoglaltságok listájára a mobilozás is. A 11 évnél idősebbeknél már a negyedik helyen áll a gépezés, a YouTube-videók egyre nagyobb térhódításával ráadásul ez a tevékenység előrébb is kerülhet, az aktívabb elfoglaltságok hátrányára."



Az energialevezetést inkább sporttal oldanák meg a szülők



A szórakoztató elektronika túlzott jelenléte miatt a megkérdezett szülők egyre inkább értékelik az óvodai, iskolai tesiórákat. Minden második szülő szerint a mindennapos testnevelés által változik gyermeke hozzáállása a mozgáshoz, ennek ellenére tízből hárman el tudnának képzelni napközben több fizikailag aktívan töltött időt. „A sport a kicsengetés után is fontos a szülők szerint, elsősorban az egészségmegőrzés, az energialevezetés és a csapatszellem elsajátítása miatt. Kutatásunk alapján a 7-10 évesek a legaktívabbak, ők jellemzően fociznak vagy úsznak, ezenkívül a fiúk küzdősportra, a lányok pedig táncra járnak" – ismertette a kutatás eredményeit a marketingvezető. A futball és az úszás kortól és nemtől függetlenül benne van a gyermekek top 3 kedvenc mozgásformájában, ezeket 11 és 14 éves kor között a fiatalok 64 százaléka, és már a 3-6 évesek 44 százaléka is szervezett keretek között űzi.



A kutatás háttere:

A sajtóközleményben szereplő adatok a piacvezető REGIO JÁTÉK saját értékesítési adatain, valamint egy frissen, 2018. április 17-22. között elvégzett online kutatáson alapulnak, melyben 1579, 14 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérdeztek meg a sporthoz és az egészséges életmódhoz kapcsolódó véleményéről és tapasztalatairól.