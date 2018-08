Az állami oltóprogram célja a minél szélesebb körű prevenció és a mai tinik egészségének hosszú távú megőrzése, amelyben a szülők részvételének fontossága a kulcs. Míg a mai tinédzserek szüleinek korában számos betegség megelőzése gondot okozott a megfelelő oltások hiányában, ma már sokkal nagyobb védelmet lehet biztosítani, amelyhez az oltóprogram is egyre több támogatást nyújt. A helyzet nehézsége, hogy a döntés pillanatában a betegségek nem tűnnek fenyegetőnek, de az idő előrehaladtával egyre nagyobb szerepet kap a védelem megléte. A gyermekek egészségének megóvása elsősorban a szülők feladata, így a megelőzéshez elengedhetetlen időben tájékozódniuk, hogy felelős döntést hozhassanak. A HPV-elleni oltással gyermekük felnőttkori egészségéért is fontos lépést tehetnek.

Több mint százezer család kérte a HPV oltást gyermekének az elmúlt három évben az iskolai oltóprogram keretében. 2018-tól a 12 éves, hetedik osztályos lányok szülei az egyik legszélesebb körű védelmet nyújtó, 9-komponensű oltást kérhetik.A korábbi évek tapasztalatai szerint azonban a szülők nem minden esetben élnek a térítésmentes oltás lehetőségével. Pedig a megfelelő védelem biztosítása kulcsfontosságú lehet: a HPV fertőzés olyan betegségek kialakulásában jelent kockázatot, mint az évente félezer nő halálát követelő méhnyakrák, vagy a fiúkra, férfiakra, lányokra és nőkre egyaránt veszélyes nemi szervi szemölcsök és rákos elváltozások.A védelem kialakítása ebben az életkorban, a szexuális élet megkezdése előtt a leghatékonyabb, így a döntés a szülők kezében van.Az alábbiakban összegyűjtöttük azt a hét, HPV oltással kapcsolatos kérdést, amelyek a leggyakrabban felmerülnek a szülőkben és serdülő gyermekeikben.A HPV vírus számos betegség forrása lehet: a kevésbé veszélyes, de kellemetlen szeméremtesti és hüvelyi szemölcsök, de a jóval veszélyesebb, évente közel 500 nő halálát követelő méhnyakrák, és több más rákos megbetegedés is a tartós HPV fertőzöttség nyomán alakulhat ki. A méhnyakrák itthon az egyik leggyakoribb, nőket érintő daganatos megbetegedés, évente több mint ezer esetet regisztrálnak, amelyek nagy része oltással megelőzhető lehetne. Az idei évtől az iskolai oltások körében térítésmentesen elérhető 9-komponensű oltás széleskörű, 90 százalékos védelmet nyújt a méhnyakrákkal szemben, 85 százalékos védelmet a hüvelyrákkal szemben, és 87 százalékos védelmet nyújt a szeméremtesti rák ellen. A méhnyakrák, életkortól függetlenül, minden szexuális életet élő nőt érinthet, de kockázata korábbi életkorokban éri el a csúcsát, mint más rákos betegségek: már 35-55 éves korban.A HPV vírus rendkívül könnyen, akár kisebb hámsérülés útján is terjedhet, és emiatt sajnos az óvszer sem biztosít elegendő védelmet. A legjellemzőbb viszont a bőrkontaktus és a szexuális aktus útján történő fertőzés, ami ellen sem a különböző fogamzásgátló módszerek, sem pedig a személyes higiéné nem véd.Ugyan nem tartozik a leggyakoribb fertőzési módok közé, való igaz, hogy a HPV vírus akár egy hevesebb csók útján is átadható. Az orális úton terjedő HPV fertőzés pedig hosszútávon akár szájüregi daganatok kialakulásához is vezethet.Az iskolai oltóprogramban szereplő oltás a 12 éves lányok számára ingyenes – éppen azért, mert ez az az életkor, amikor a legideálisabb a vakcina beadatása. Bár még korainak tűnhet az oltás ebben az időszakban, a 10-12 évesek immunológiai szempontból a legérettebbek, jobb és tartósabb védettség alakulhat ki ebben az életkorban, mint később. Az oltást a szexuális élet megkezdése előtt előnyös megkapni, de később, akár felnőttkorban is beadható, hiszen a szexuális életet élők számára állandó a kockázat. Fontos azonban, hogy amíg a 12 éves lányok esetében csak 2 részből áll az oltás, az idősebbek esetében már 3 alkalommal szükséges beadni a vakcinát, hogy ugyanaz a szintű védelem elérhető legyen.Más oltásokkal ellentétben ebben a vakcinában nem legyengített vírus, hanem egy mesterséges fehérje található. Gyakori tévhit, hogy az oltás méhnyakrákot okozhat. Pont ellenkezőleg: a vakcina felkészíti az immunrendszert arra, hogy esetleges fertőzés esetén gyorsabban tudjon reagálni a vírusra. Emellett az immunrendszer úgynevezett emlékezőképességére is hat: az oltás akár évtizedekig is képes védettséget biztosítani, a szervezetünk ennyi ideig lesz képes felismerni a vírust és védekezni ellene. A vakcina a korábban HPV-fertőzésen átesett nőknél is alkalmazható a további fertőzések, illetve az újrafertőződés megelőzésére.Az oltást a 12. életévüket betöltött, az általános iskola 7. osztályába lépett lányok kaphatják. A szeptember 12-ig igényelhető védőoltásról és a programról az iskolaorvos vagy a védőnő tájékoztatja a szülőket, ugyanis az ő belegyezésükkel adható a vakcina, amit majd két alkalommal, felkarba adva kapnak meg a lányok. A szülők tájékoztatása kiemelten fontos, hiszen az oltás nem csupán a gyermekkori, hanem a felnőttkori egészségmegőrzés egyik alapköve.Sajnos gyakori jelenség, hogy a különböző webes portálokon, internetes blogokon megalapozatlan, esetleg téves forrásokra hivatkozó állítások, tévhitek jelennek meg az oltásokról és azok mellékhatásairól. Az ilyen rémhíreket ellensúlyozandó, fontos tudni, hogy a védőoltások biztonságossága fokozottan ellenőrzött,vi a HPV oltás mellékhatásai nagyon kis százalékban, csupán kisebb kellemetlenségek formájában jelentkeznek. 2018-ig a világszerte több mint 34,5 millió kilenckomponensű dózis beadásával összegyűlt megfigyelések megnyugtatóak. A vakcina jól tolerálható, a leggyakoribb mellékhatások az oltás helyén jelentkező bőrpír, duzzanat, izomfájdalom, fejfájás, szédülés, hányás, hányinger, láz, fáradtság2018 májusig világszerte összesen 89 országban érhető el a HPV oltás oltóprogram keretében, 20 országban pedig ugyanazt a vakcinát használják, mint Magyarországon. Több országban fiúk számára is ingyenesen elérhető a kilenckomponensű védőoltás, mint Ausztria, Horvátország, Csehország, USA vagy éppen Ausztrália. 