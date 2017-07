7 dolog, amire oda kell figyelnünk az ágyban

A németországi Bild szerint nemcsak a pizsama, de a matrac, az ágynemű, a párna, illetve a gyerek alvóállata is különleges figyelmet igényel.Egyetlen éjszaka alatt átlagosan fél liter vizet izzadunk ki, melynek meghatározó részét szívja fel az alvóruha, ami, ha túl hosszú ideig viseljük, húgyhólyag-, illetve bőrfertőzéseket okozhat – tartják a szakértők. Éppen ezért hetente legalább kétszer váltsunk pizsamát, a levetett ruhadarabot pedig hatvan fokon mossuk ki.A lepedőknek és huzatoknak tíz nap elegendő ahhoz, hogy megteljenek izzadsággal és elhalt hámsejtekkel, úgyhogy legalább minden második héten ajánlott megkínálni azokat egy hatvanfokos mosóprogrammal. Ha matracvédő gumis lepedőt használunk, az jórészt megmentheti a matracot az verejtékünktől. Havonta azért mossuk ki hatvan fokon!A hagyományos fekhelybetéteket érdemes hétévente lecserélni. Nem csak az atkák vagy az esetleges kopás miatt, de leginkább azért, mert ennyi idő alatt elveszíti a matrac a legfontosabb funkcióját: a gerincoszlop megfelelő alátámasztását.Éjszakáról éjszakára haj- és szőrszálak, s némi verejték tölti meg a párnákat, kiváló közeget biztosítva a baktériumoknak és gombáknak. Fontos tehát, hogy háromhavonta egy finom, hatvanfokos mosással alaposan megtisztítsuk azokat. Ám ezzel együtt sem árt felkészülni arra, hogy az alvópárnákat három­évente lecseréljük!Kisgyerekes családoknál nagy kincs a kicsi alváshoz elengedhetetlen plüsstársa. Ám ezek az aranyos figurák is az atkák melegágyai lehetnek. Érdemes a játék alvótársat előbb egy nejlonba, majd két napra a mélyhűtőbe pakolni, a fagypont alatti hőmérséklet ugyanis végez az apró veszélyforrásokkal. Hűtés után jöhet a hatvanfokos mosás, majd a friss levegőn történő szárítás. A rutinos szülők tudják, alvóállatból érdemes többet is vásárolni a gyerek tudta nélkül, hogy legyen pótlás, ha elveszne vagy mosásba kerülne.Akár másfél millió atka is képes megtelepedni a matracokban, belélegzett ürülékük pedig allergiás reakciókat válthat ki. Sokan a porszívózásra esküsznek, ám létezik hatékonyabb módszer. Nyáron tegyük ki egy napsütéses hétvégére szellőzni a matracot. Huszonnégy órányi UV-sugárzás ugyanis végez az élősködőkkel.Miután reggel kikeltünk az ágyból, a fekhely még meleg, párás. Fordítsuk meg a takarót, és legalább tíz percig szellőztessünk!