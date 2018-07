70 év felett sem késő mozogni

Minél idősebb az ember, annál nehezebb nekiállni mozogni, pedig az egészség és a túlsúly leadása szempontjából is fontos, hogy karbantartsuk a testünket - írja a borsonline.hu Jó hír az időseknek, hogy egyre több nyugdíjasotthonban tartanak csoportos edzéseket, de egyedül is elkezdhetünk a testükkel foglalkozni.Tizennégy éves kor alatt bármit kipróbálhat a gyerek, sőt a huszonévesek előtt is nyitva állnak a kapuk. A problémák inkább a harmincasoknál kezdődnek, amikor a test már nem bírja annyira az edzéseket, főleg ha előtte ritkán volt megerőltetve. A szakértők szerint sosem késő életmódot váltani, akár 70-80 évesen is belevághatunk egy lazább edzésbe, természetesen csak addig, amíg a testünk is bírja.– Az idősebb korosztálynak leginkább a kímélő mozgásformák ajánlottak. Ilyen például a laza úszás, a hosszú séta, vagy a Nordic walking is. Ezek a gyakorlatok nem emelik meg nagyon a pulzusszámot, így nem okoznak problémát – mondta lapunknak Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nagy Sportágválasztó kommunikációs igazgatója. – Ha heti pár alkalommal 30-40 perces gyakorlatokat végzünk, az már nagyon jó. Persze vannak, akik jobban szeretik az aktívabb sportokat, a testi korlátokig viszont ezzel sincs baj – tette hozzá az olimpikon, aki arra is figyelmeztet, hogy kerüljük magas korban, gyakorlat nélkül azokat a mozgásformákat, mint például a foci, kézilabda vagy vízilabda, ahol az ízületeknek, izmoknak a hirtelen irányváltás miatt bajt okozhatunk.