5 tény, amit nem tudtunk a tudatos táplálkozásról

A kJ az energiát jelöli, a kcal pedig a kalóriát?Ha ez így lenne, elég nehéz volna megmagyarázni, hogy miben van kalória és miben energia, és egyáltalán mi a különbség…? Bár számtalan okoskodást hallunk arról, hogy melyik mit jelent, valójában mindkettő az energiatartalmat jelöli, csak a kJ SI mértékegységben van megadva.



Mennyi kalória van a C vitaminban?Természetesen semennyi, ahogyan a többi vitaminban sincs, pedig sokan hiszik így - teljesen tévesen. A gyümölcsök kalóriatartalmáért főleg a gyümölcscukor felelős. Ami viszont biztos, hogy a szénhidrátoknak (pl. a cukornak) és a zsírnak van kalóriatartalma, de azt már csak kevesen tudják, hogy a fehérjének is.



Kalóriamentes-e a cukormentes vagy fordítva…?Hányszor ittunk már cukormentes italt abban a boldog tudatlanságban, hogy ezzel egy gramm felesleget se fogunk magunkra húzni… Érdemes ilyenkor is megnézni a címkén, hogy vajon más összetevőben van-e kalória. Ha viszont a kalóriamentes feliratot látjuk, abban egészen biztosan nincs cukor vagy más, kalóriát tartalmazó összetevő.



Mit lehet a címkén a táblázatból kiolvasni?Könnyedén ki tudjuk kalkulálni, hogy az egy napra javasolt 2000 kcal-ból mennyit vittünk be kedvenc nasinkkal. Az odáig világos, hogy megmutatja a tábla, mennyi van az egyes tápanyagokból az adott termékben. Figyeljük, hogy pontosan mennyit fogyasztottunk el, mert a csomagoláson csak 100 grammra és egy adagra lebontott mennyiségek vannak feltüntetve. Így a számokat sajnos fel kell szorozni, ha eltüntetjük az egész zacskó chipset a film alatt.





Ha megeszek egy csokit, honnan tudom, hogy aznap még mennyi cukrot fogyaszthatok?Erre a táblázat utolsó oszlopában lévő százalékos adatok adnak választ. Ha azt látjuk, hogy egy adagban 3,9 g cukor van, az a napi cukorbeviteli referencia érté kb. 4%-ának felel meg. Fontos, hogy ez csak egy adagra vonatkozik, sajnos megint csak fel kell szorozni, ha az egész tábla elfogy…

Könnyedén akasztjuk magunkra az egészségtudatos jelzőt, ha naponta salátázunk, kerüljük a gyorsételeket, elfelejtjük a „szénhidrát" kifejezést, este 6 után pedig már ehető dologra sem gondolunk. A tudatos táplálkozás azonban egyáltalán nem az ételmegvonásról szól; sokkal inkább az okos választásról olyan információk alapján, amelyek nap mint nap szembejönnek, de nem tudjuk értelmezni őket vagy nagyvonalúan elsiklunk felettük. Mivel minden a vásárlásnál kezdődik, ha nem figyelünk az élelmiszerek címkéin lévő adatokra, érhetnek bennünket csalódások a súlyunk alakulása körül.A Coca-Cola Magyarország nemrégiben készített kutatatásából kiderül, hogy alapvető ismeretek, sőt egyes esetekben érdeklődés híján vagyunk mi, magyarok a fenti témában, ami egészen biztosan kihat egészségi állapotunkra is. Erre válaszul indult útjára az okoscimke.hu oldal, amin olyan kérdésekre találunk válaszokat, amikről talán nem is tudjuk, hogy nem tudjuk.Általában sem árt tisztában lenni, hogy az egyes tápérté-összetevőkből mennyi az ún. referencia beviteli érté, azaz egy átlagos fizikai aktivitású felnőtt kiegyensúlyozott étrendjéhez szükséges napi mennyiség: zsírból 70 gr, szénhidrátból 260 gr, fehérjéből 50 gr, sóból pedig 6 gr a viszonyítási alap egy nap.Tartsuk szem előtt, hogy minden tápanyagra szüksége van a szervezetünknek, így nem az önsanyargatásban, kedvenc ételeink megvonásában van a megoldás kulcsa; sokkal inkább a mérték betartásában, a tudatos élelmiszerválasztásban, és nem utolsó sorban a mozgásban, ami a hangulatunkra is jó hatással van.