50 ember életét mentette meg a szülés után elhunyt kismama

A 31 éves Meg Johnson néhány órával azután hunyt el, hogy világra hozta első gyermekét - idézi a Daily Mailt a borsonline.hu A szülés komplikációmentes volt, együtt volt a család az aranyórában is, sőt, posztoltak is egy képet az Instagramra. A hajnali három körül szülő asszony állapota egyszer csak rosszra fordult, majd délelőtt 10 órakor már halál beálltát mondták ki az orvosai.A nőnek hét évvel korábban volt egy szívátültetése, amelyet jól viselt a nő szervezete, és a szakemberek sem gondolják, hogy köze lenne a mostani tragédiához.Férje, Nathan most kénytelen egyedül felnevelni a lányát. A nő a szerveiről még annak idején döntött: felajánlotta a rászorulóknak. Ezzel a lépésével most 50 ember életét mentette meg és két ember neki köszönheti majd, hogy látni fog.A férj legjobb barátja, Josh Wilson elindított egy adománygyűjtési akciót, hogy Nathannak egy kicsit könnyebb legyen az első hat hónapban. Az adományozók nagyon aktívak, nemsokára ki lehet jelenteni: a kislány főiskolára is tud majd járni az utalt összegből.