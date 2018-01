Vihar, villany és olvadó hús - Az E.ON-t megyei áramszünetekről és viharkárokról faggattuk

Az E.ON több esetben a katasztrófavédelemmel is együttműködött a kárelhárításban tavaly. Fotó: Tudósító

A 2000-es évektől szaporodtak meg az extrém meteorológiai jelenségek. A szélsőséges időjárás érzetét növelik, hogy a kidöntött fákról készült felvételek pillanatok alatt bejárják a közösségi médiát. Tény ugyanakkor, hogy évente több 100 km/órás sebességet meghaladó széllökés érkezik megyénkbe.

Felvételünkön a győri tűzoltók a Győrújbaráti Önkéntes Tűzoltókkal együtt küzdenek a tavaly decemberi vihar okozta károkkal. Fotó: Tudósító

"90 villanyszerelő munkatárs áll rendelkezésre. Extrém időjárás esetén 12 órás váltásban dolgoznak a kollégák. Az ország más területeiről is érkeznek segíteni munkatársak. Külső partnereket szintén bevonunk a helyreállításba" - tudtuk meg Kőrösi Gábortól, az E.ON szóvivőjétől. A "győri üzem" megyényi területet fed le, de nem követi pontosan a megyehatárokat. Így futnak be ide riasztások több Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyei településről is.

Sopronban tavaly augusztus 10-én 137 km/órás szél tombolt. Fotó: Tudósító

Mennyi ideig tartott megyénkben a leghosszabb áramszünet 2017-ben? - kérdeztük. "Aug. 10-én 21.19 és 23.53 perc között 29 középfeszültségű vonalunkon lépett fel legalább egy üzemzavar. Ez 56 805 ügyfél kiesését jelentette 3 percnél tovább. Ezek közül az utolsó üzemzavar aug. 11-én, 21.37 perckor ért véget.okozta üzemzavarok helyreállítása a középfeszültségű hálózatunkon 24 órát vett igénybe" - közölte az E.ON szóvivője.A kevesebb ügyfelet érintő kisfeszültségű gondokkal a középfeszültségű hibák felszámolását követően foglalkoznak. Így fordult elő, hogy augusztus második hétvégéjén több, főként rábaközi településen nem volt áram 40-45 órán át. Több száz háztartásban okoztak kárt a leolvadt fagyasztók, hideg vízben fürödtek a lakók. A szakemberek ekkor 915 kisfeszültségű üzemzavart (volt, ahol nem ment el az összes fázis) és 172 közvilágítási hibát orvosoltak.

Itt olvashatják el! Mit mond a törvény a garantált áramszolgáltatásról?olvashatják el!

A szolgáltató akkor fizet kötbért, ha extrém időjáráskor 48 órán belül nem sikerül a hibát javítani. A két napos időintervallumot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelkezése írja elő. Az augusztusi vihart követően pár órán múlt, hogy a E.ON-nak nem kellett kárpótlást fizetnie sok érintett családnak. Három barbacsi utcában így is 5000 Ft-tal csengetett a postás., itt ez volt a "jóvátétel" a nyár végi károkért.Az időjárás a jövőben sem lesz nyugodtabb, érdemes szót ejteni a légvezetékek cseréjéről földkábelre. Ezt a szolgáltató nem végzi programszerűen, tekintettel többek között annak rendkívül magas költségeire. "Előfordul, hogy különböző szempontok alapján, vagy külső megrendelésre elvégezzük a cserét" - tette hozzá Kőrösi Gábor. Más forrásból úgy értesültünk: meglévő ház esetén 100 ezer Ft-ba kerül a légvezeték váltása földkábelre. Az új hálózatok létesítésénél mindkét műszaki megoldást alkalmazza az E.ON. Az arányokról nem kaptunk információt.