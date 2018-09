Vigyázz, kész, Sziget!

Az már közismert, hogy Ed Sheeran lesz a 2019-es Sziget első napjának a headlinere, de bizton számíthatunk még nagy nevekre, hiszen a szervezők a sztárfellépőkre fordítható költségvetést a tavalyihoz képest még fél milliárd forinttal megnövelték. Nem beszélve arról, hogy nem csak nagy sztárokból áll a Sziget, évről-évre több tucatnyi „kurrens" fellépő kap helyet a különböző színpadokon. Az pedig már egyértelmű, hogy a Sziget már rég azok közé a "bakancslistás" nagyfesztiválok közé tartozik a világban, ahol egyszerűen „muszáj ott lenni".



„Évek óta egy jelentős kedvezménnyel és szigetes ajándékokkal járó akcióval indítjuk a jegyeladást" – meséli Kádár Tamás, a Sziget főszervezője „Idén október 1-jén kezdünk, és az első 24 órában tart ez az akció" – mondta Kádár, hozzátéve, hogy mennyiségi limit is van. „Ha 24 órán belül elfogy az összes kiadható bérlet 20%-a, akkor le kell állítanunk az akciót, amiben most 5 illetve 7 napos bérleteket kínálunk, a 7 naposat például 20.000 forinttal olcsóbban, mint a teljes ár. Újdonság, hogy a jövő évi fesztiválra háromféle 5 napos bérletet is kiadunk: a fesztivál első, második illetve harmadik napjától induló egymás utáni öt napra."