Veszprémben 4 napig áll a bál, de nem unatkoznak majd a Balaton partján sem - hétvégi ajánló

Ezen a hétvégén sem kell unatkoznia annak aki a nem csupán a strandolást akarja élvezni a Balaton partján.Gyenesdiáson ezen a szombaton a rock&roll kapja a főszerepet. Los An Gyenes hamisítatlan '50-es évekbeli életérzést hozza el a magyar tengerhez fura fazonokkal, rengeteg hajzselével, csinos lányokkal, csodás autókkal és pörgős Old Rockabilly zenével.Siófok az kerékpározás szerelmeseit látja vendégül a egyik legnépesebb amatőr kerékpáros eseményének számító, Prohászka Attila által szervezett versenyen. Szombaton rendezik a XVI. Tour de Pelso Országúti Kerékpáros Fesztivált , amelyre 1500-1600 indulót várnak a szervezők.Balatonlelle-Rádpusztán marhalábszár pörkölt főzőversenyen forgatják a fakanalakat a lelkes szakácsok.Veszprémben pedig az V. Veszprémi sörfesztiválra várják a család apraja-nagyját már csütörtöktől ahol kicsik és nagyok is megtalálhatják a kedvükre való programokat.A fesztiválon fellép az Ocho Macho, Péterfy Bori és a Love Band, Bogi, Kocsis Tibor. A happy hardcore és rave stílus miatt magyar Scooterként számon tartott Kozmix is beköszön, és nem maradhat ki a helyi erő, a Hollywoodoo sem.Nemcsak a zenei stílusok között lehet majd válogatni, hanem ötven féle hazai és nemzetközi kézműves sör közül is: ott lesz a Zirci Apátsági Manufaktúra, a Kapucinus, a Kissler, a Szent András, a Hedon, a Beer Board Prémium, és mások mellett a házigazda Malomkert Sörház. Nem lesz akadály, ha a készpénz elfogy, mert több pavilonban is lehet majd bankkártyával fizetni. A belépőért azonban nem kell zsebbe nyúlni, mert a rendezvény ingyenes.Ugyancsak Veszprém ad otthont ezen a hétvégén a Kabóciádé Családi Fesztiválnak is, ahol különleges játékterekkel és a királyi párral és apródjaikkal találkozhatnak és akár piknikezhetnek a gyerekek.