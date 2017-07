Veréb fesztivál Csornán, Strandok éjszakája - Mutatjuk a hétvége programjait

Kimaradt egy program? Írja meg nekünk a Írja meg nekünk a tudosito@kisalfold.hu címre! Ugyanitt várjuk fotóit, beszámolóit az eseményekről.

Győr07. 27., csütörtök14 órától: Vásárváros, gasztronómia. 15–15.30 óra: Lippentő táncegyüttes. 15.45–16.15 óra: Regös Táncműhely. 16.30–17 óra: Rába néptáncegyüttes. 17–19 óra: A 17. FINA-vb kivetítése. 20.30–22 óra: Hoppáré-koncert.07. 28., péntek14 órától: Vásárváros, gasztronómia. 15–15.30 óra: Marina TSE. 15.45–16.15 óra: Grácia Művészeti Iskola. 16.30–17 óra: A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola növendékeinek klasszikus- és modernbalett-bemutatója. 17–19 óra: A 17. FINA-vb kivetítése. 20.30–22 óra: Hellokids- és Gájer Bálint-koncert.07. 29., szombat14 órától: Vásárváros, gasztronómia. 14–19 óra: A 17. FINA-vb kivetítése. 19–19.30 óra: EYOF-önkéntesek búcsúzása a színpadon. 21.30 óra: Biga-koncert.Győr, ETO Park (I. emelet, aerobikterem)Gyűjtés az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének támogatására. Program:9–10.30 óra: Gerincjóga.11–12.30 óra: Kezdő ashtanga vinyasza jóga Chris Philsonnal ésZaupper Anitával.13–14.30 óra: Tradicionális hatha jóga Zaupper Anitával és Czantleitner Emesével.PannonhalmaApátsági Múzeum és Galéria belső kertje, 19.30 óraIgazi nyáresti hangulatú hangversenyre várja közönségét a Győri Filharmonikus Zenekar a Pannonhalmi Klasszikus Esték koncertsorozat következő előadására a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria belső kertjébe. Az este fél nyolckor kezdődő, könnyed hangulatot ígérő koncerten a szaxofoné lesz a főszerep. A Győri Filharmonikus Zenekar vendégeként a Budapest Saxophone Quartet fog zenélni és előadásukban a klasszikus zeneművek mellett Piazzolla, Chick Corea, Nino Rota művei is felcsendülnek. Az est házigazdája a Liszt-díjas érdemes művész, Berkes Kálmán művészeti vezető lesz.Jegyek kaphatók a Jegymester hálózatában és a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria recepcióján!CsornaMIZO-nagyszínpad07. 27., csütörtök16.20 óra: Wakachuka.18.20 óra: Fatal Error.20.20 óra: Pán Péter.22.20 óra: Brains.0.20 óra: Akkezdet Phiai.07. 28., péntek16.20 óra: The Adolescens.18.20 óra: Bestflair.20.20 óra: 30y.22.20 óra: Bëlga.0.20 óra: Grunge Electric.07. 29., szombat16.20 óra: Romungro.20.20 óra: Anna & The Barbies.22.20 óra: Intim Torna Illegál.0.20 óra: Passion Project.Inforábaköz.hu & Zeneszoveg.hu nagyszínpad07. 27., csütörtök17 óra: Your Welcome.19 óra: Dorothy.21 óra: Road.23 óra: Rózsaszín Pittbull.0.30 óra: Mentee.07. 28., péntek17 óra: Nova Prospect.19 óra: Prosectura.21 óra: Depresszió.23 óra: Supernem.0.30 óra: Bouge.07. 29., szombat17 óra: Eve Six.19 óra: Helo Zep!21 óra: Alvin és a Mókusok.23 óra: Paddy and The Rats.0.30 óra: Katapult DJ.Fertőrákos07. 28., péntek07. 29., szombat07. 30., vasárnap, 20.00 – BarlangszínházFertőrákosi Barlangszínház,20 óraOmega-musical/ExperiDance ProductionMindenkiben ott van a szunnyadó gyermek, így a tündérmeséket a felnőttek is szeretik, csak be kell őket csomagolni „felnőttköntösbe"! Március 12-én a RaM Colosseum színpadán nagy sikerrel került bemutatásra a „Gyöngyhajú lány balladája" című musical, mely egy fiatal lány felnőtté válásán, első nagy szerelmi csalódásán keresztül idézi meg a Balaton-part, a tó ősi mitikus legendáit. A színpadon 24 ExperiDance-táncművész, a mikrofonoknál 8 kiváló musicalszínész, a mese erősítésére 20 szenzációs Omega-sláger! Egy történet, amit mindenki átélt, aki volt fiatal és szerelmes! Az Omega együttes és az ExperiDance Production több mint fél év gondos tervezés, aprólékos egyeztetés és lázas alkotómunka után állította színpadra új darabját, amelyben olyan világszínvonalú slágerek csendülnek fel, mint a Trombitás Frédi, a Régi csibészek, az Ezüst-eső, a Petróleumlámpa, a Ha én szél lehetnék vagy a Gyöngyhajú lány...Jegyár: I. 7500 Ft / II. 6000 Ft.Fertőszéplak07. 30., vasárnapMűvelődési ház előtere, 17 óraA Fertő-parti vadvirágok című kiállítás megnyitója. Köszöntőt mond Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere. A kiállítást megnyitja Rujavecné Ferenczi Katalin, a Látkép Galéria művészeti vezetője. Az alkotók a sarródi Ferenczi József Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor és a Soproni Képzőművészeti Társaság tagjai.Sopron07. 30., vasárnapVárisi zenepavilon, 18 óraProgram: Kiss József – Örökzöldek gitáron. A részvétel díjtalan.Komárom07. 28., péntekBrigetio Gyógyfürdő, Komárom, 20.30–0 óraAz éjszakai fürdőzésre a strandrészén kerül sor. (A nyári éjszakai fürdőzések alkalmával a szaunavilág, a belső úszómedence, tanmedence, valamint a bel- és kültéri termálmedencék nem használhatók.) Az élménymedence és az úszómedence használata mellett zenével is készülünk. Zene: retró és latin parti az Elektron Banddel.A belépő ára: 1000 Ft.07. 28., péntekMonostori Erőd, 20.30 óraA Magyarock Dalszínház előadása. Musical-ősbemutató.Rejtő Jenő A három testőr Afrikában című műve az egyik legkedveltebb a népszerű író légiós történetei közül. Csülök, Senki Alfonz és Tuskó Hopkins vidám kalandja, szállóigévé vált mondatai élénken élnek a köztudatban, új és újabb generációkat megfertőzve a rejtői életművel. A légiósok és barátaik küzdelmes, nagyszabású pénzügyi átverést leleplező, önfeláldozó kalandja végre a musicalszínpadot is meghódítja.Szereplők: Barabás Kiss Zoltán, Csengeri Attila, Mikó István, Magyar Attila, Bardóczy Attila, Háda János, Barát Attila György, Kuczmann Ágnes, Makrai Pál, Gerdesits Ferenc, Tihanyi Dániel, Szakács Péter.Tata07. 28., péntekTatai szabadtéri színpad, 21 óraArany János születésének idei, 200. évfordulója alkalmából láthatják a „Vörös Rébék" című musicalballadát, mely műfajában, hangnemében is egyedülálló produkciónak ígérkezik. Az előadás megálmodója és színpadra állítója Pesty-Nagy Kati operarendező, akinek munkáival már többször is találkozhattak a tataiak kiemelt városi ünnepségeinken, vagy éppen az idei újévi koncerten.Az előadás tele van számos fantasztikus slágerrel, miközben finom és érett a zenedramaturgiája, hihetetlenül erősek a zenei karakterrajzai és imádnivaló a zenei humora. A Vörös Rébék musicalballadára a jegyek már online is elérhetőek kényelmesen, otthonról: https://epass.hu/ticketorder/show?id=607. 29., szombatPezsgőgyári pálya, 8 órátólA nap szabadidős versenyszámmal indul 8 órától. A kezdő lovasok díjazása után veszi kezdetét Tata Város Nagydíjáért és a minősítő pontokért folyó küzdelem több kategóriában is. Az elmúlt években száznál is többen neveztek a versenyre.A lovasprogramok mellett egyéb családi programokra várják a látogatókat: lesz lecsófőző verseny, a gyerekek ingyen használhatják a légvárat, megtapasztalhatják a lovaglás élményét, az arcfestő ingyen festi ki az arcukat, valamint többek között családi összefogást igénylő népi játékokat próbálhatnak ki a résztvevők.