Vasútmodellek, koncertek és a szkanderverseny - 13 kiváló programot ajánlunk a hétvégére

Országos szkanderverseny Csáfordjánosfán

November 25-én már második alkalommal ad otthont országos szkanderbajnokságnak Csáfordjánosfa. A faluházban nemcsak a versenyzőket látják örömmel, hanem a drukkereket és az érdeklődőket is.



– Örömmel vettük a Magyar Szkander Szövetség felkérését, hogy itt legyen a 2017-es versenyév zárófordulója – mondta el érdeklődésünkre Németh Albert polgármester, aki maga is versenyez, sőt, a szövetség elnökségi tagja. Két éve már szerveztek országos bajnokságot falujában, hogy most újra visszatérnek a profik, annak igazolása, hogy jól csinálták.



– Emlékezetes napok voltak, s most is azok lesznek. Az izgalom, a jó hangulat, a tiszta verseny garantált – ígéri Németh Albert. Idén egyébként jelentős évet zár a magyar szkandersport. Szeptemberben Budapesten tartották a világbajnokságot, ahol a magyarok 69 sportolóval indultak és 16 éremmel zárták a versenyt. Ott volt az indulók között Csáfordjánosfa polgármestere is, a középmezőnyben végzett.



– Most közel száz versenyző látogat el hozzánk az országos bajnokságra, s mindent megteszünk, hogy jól érezzék magukat. Várjuk az amatőr versenyzők jelentkezését is, ha ki szeretnék magukat próbálni a karbirkózásban, itt a kiváló alkalom. November 25-én, szombaton délelőtt kilenc órától lehet nevezni. A csáfordjánosfai verseny azért is egyedülálló, mert a verseny költségeinek kilencven százalékát helyi és környékbeli sportbarátok, sportolók, vállalkozók, egyesületek felajánlásaiból fedezzük – mondta el Németh Albert.

Szent Katalin-napi búcsút tartanak Kapuváron szombat reggel nyolc órától a Pepó vendéglőnél lévő rendezvénysátorban (Rákóczi Ferenc utca 59.). A program hagyományőrző disznóvágással kezdődik, majd déltől disznótoros ebéddel folytatódik. A kétórás megnyitót követően fellépnek az óvodások, háromtól a Kapuvári Hajdúk és a Gartai Muskétások, fél négytől a Veszkényi Férfi Dalkör ad műsort. Szűcs Ákos fél öttől énekel, öttől pedig a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület lép színpadra. Hat órától vacsora, majd Budai Ibolya éneke után bállal zárul az este.A város egészségvédelmi programjának keretében szombaton este 6 órakor Pál Feri atya, római katolikus pap, mentálhigiénés szakembert hallhatják az érdeklődők a Balassi Bálint Művelődési Házban (Óvári u. 1.).A Gazdász néptáncegyesület hagyományos űsorának szombat este 6 órától a Flesch-központ ad otthont. Az együttes táncait a Sárarany népzenekar kíséri. A „míves zenészek" is emelik az est hangulatát. Vendégként fellép még a Tititá néptáncegyüttes Jánossomorjáról és a Lajta néptáncegyesület.A sófár hangja címmel szombat délután fél ötkor a Fehér Ló Közösségi Házban bélyegkiállítás nyílik. A kiállítás anyagát a több mint 13 millió relikviát őrző Magyar Bélyegmúzeum állította össze. A program a „Years of Zionist Anniversaires" nemzetközi programsorozat mosonmagyaróvári eseménye.Az V. Országos Tűzoltó Kapocskupát tartják szombaton Fertőszentmiklóson, az általános iskolában. A megnyitó 10 órakor lesz, ezt követik a versenyszerelések, a kiseséses verseny, majd Fertőszentmiklós női csapatának bemutatója.Dorko Party lesz a Búgócsiga Akusztik Gardenben szombaton 21.30 órától.Megjelent Huszár László író, költő Hófelhőbe ütköző indiánnyíl című könyve. A Patriot Kiadó gondozásában napvilágot látott kötetet november 26-án, vasárnap 15 órakor mutatják be a balfi evangélikus templomban. Sajnos a szerző már nem lehet ott a könyvbemutatón.Huszár László a klasszikus népművelők, az őszinte költők utolsó nagy mohikánja volt, megalkudni képtelen, nyílt és nagy szívű ember, aki hatvannégy éves korában tavaly költözött el a földi világból. Az űrt, amit maga után hagyott, megkísérli kicsit kitölteni a könyv, ami tizenhárom éven át várt a kiadásra. Talán a sors akarta így, hogy ne életében veregessék a vállát, hanem halála után döbbenjenek rá olvasói: sajátos humorával kimondta azt is, amit mi még nem is gondoltunk, csak éreztünk. A vasárnapi bemutatón közreműködik Kassai Róbert, a Balf Alapítvány létrehozója, Vessző Ágnes költő, Ulrich Judit, a Civitas Pinceszínház művésze, Kiss Noró előadó és Bognár Csaba, a Balfi Színjátszókör volt tagja.Rejtő Jenő szellemiségét sugározza Varga Róbert szerkesztésében az a zenés, szórakoztató előadás, amelyben a népszerű magyar író kedvelt regényrészletei mellett elhangzanak kevésbé ismert versei is. A dalok megidézik a ’20-as, ’30-as évek kabaréinak legendás világát. A Petőfi Színház „Rejtő, a megejtő" című produkciója szombaton 15 órakor várja a közönséget.Szólóműsorával lép fel szombaton 20 órától a Lima Pubban (Arany János u. 13.) Váray László. A koncert vendége Szabó Tamás szájharmonika-művész, a Mojo WorKings alapítója és számos hazai formáció tagja.Gitáros napot tartanak szombaton 15 órától a Bezerédj-kastélyban. A program vendége Fülöp Szabolcs, a marcali Overtones Művészeti Iskola gitártanára, aki a zenét és gitározást kedvelőknek tart előadásokat.Vasútmodellező terepasztal- és hajómodell-kiállításra várják az érdeklődőket a Bezerédj-kastélyba (Győri út 90.) szombaton 10-től 16 óráig. A helyszínen csereberére és vásárlásra is nyílik lehetőség. További információ: Németh Antal, 06-70/577-4858.Jávorkai Sándor és Jávorkai Ádám, két győri születésű virtuóz ad koncertet a Széchenyi István Egyetem hangversenytermében (volt zsinagóga, Kossuth L. u. 5.) szombaton 18 órakor. Jegyek vásárolhatóak a Győr+ pavilonjában (Baross G. út–Árpád út sarok), az Öt Templom Fesztivál irodájában (Rát Mátyás tér) és az előadás előtt a helyszínen.