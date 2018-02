Vámosszabadi új polgármestere: másfél évet hiba lett volna várni

Ambrus Gellért tavaly szeptembertől alpolgármester volt, most övé a faluvezetés felelőssége. Fotó: H. Baranyai Edina

Ambrus Gellért, Vámosszabadi új polgármestere tegnap a hivatalban fogadott minket, bár ez nem óriási meglepetés, hisz tavaly szeptember óta alpolgármesterként dolgozik az önkormányzatnál. Nem a menekülttábor volt a fő ok, ami miatt a képviselő-testület elvesztette a bizalmát Lizákné Vajda Líviában, az eddig regnáló polgármesterben. Azt érezték – mondta tegnap Ambrus Gellért –, hogy ha nem lesz agilisabb a község és a faluvezetés; s a döntések előkészítése sem lesz működőképesebb, mint eddig volt, akkor a környező települések még jobban elhúznak mellettük.Mint megírtuk, a szavazásra jogosult 1395 vámosszabadi lakos közül 503-an járultak vasárnap az urnákhoz (ez 36 százalékos részvételt jelent), Ambrus 314, Lizákné 183 szavazatot kapott. Az eredményből nyilvánvalóan látszik, hogy elsősorban azokat sikerült mozgósítani, akik váltást szerettek volna a falu élén. Ambrus Gellért kérdésünkre megerősítette: a mögé felsorakozó képviselő-testület „nagyjából ugyanúgy gondolkodik, mint én", tehát lehet mondani, hogy „egy csapat vagyunk".A képviselőjelöltek közül Horváth József 268 szavazatot kapott, Csiza-Pák Eszter 337-et, Pajor Károly 355-öt, Horváth Anita 339-et, Luka Zoltán 328-at, Tóth Géza pedig 322-t. Mivel pontosan annyian indultak, ahány fős lehet a testület, mindannyian képviselők lettek.

Ambrus Gellért soha nem csinált titkot abból, hogy a falu határában létesített menekülttábor létével nem ért egyet. Most is azt mondta, nem szeretné, hogy megmaradjon a befogadóállomás, mert bár valóban nem okoz jelenleg problémát, ez a helyzet hosszú távon szerinte nem garantálható.Az új polgármester fő céljai között azt említette, hogy a környéken zajló – elsősorban a közlekedést érintő – fejlesztések potenciális lehetőségeitkihasználja Vámosszabadi. „Mert különben ez a lehetőség is elmegy mellettünk." Ez volt a válasza arra is, miért nem várhattak a polgármesterváltással még másfél évig, vagyis a következő önkormányzati választásokig. Mint ismert: inkább feloszlatta magát a képviselő-testület tavaly novemberben, s a helyiekre bízta a döntést, akarnak-e egy új lendülettel induló faluvezetést. Akartak.A 2014-től regnáló, s most leköszönő polgármester, Lizákné Vajda Lívia lapunkon keresztül mondott köszönetet azoknak, akik a munkáját eddig segítették.