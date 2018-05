Vágányzár nehezíti az érettségit Győr és Csorna között

A buszok "inváziója" 7.20 után fejeződött be a Révai Miklós utcában péntek reggel.

A reggeli csúcs idején egyébként sem könnyű a szűk Révai utcában közlekedni. A következő két hétben fokozódik a helyzet.

"Azzal nincs gond, hogy előbb indulnak a vonatok Győr felé. 6 óra 5 perc helyett 5 óra 52 perckor kell vonatra szállni, fel lehet kelni korábban. A fő gond, hogy az érettségire készülő lányomnak a jó vasúti közlekedést a bizonytalan közúti közlekedésre kell cserélnie. A buszok elakadnak a reggeli dugóban, műszaki hiba történhet. Úgy érettségizni, hogy minden reggel aggódhat a diák a kérdőjelek miatt, nem vall empátiára a vasúttársaság részéről. A pályakarbantartást a szünidőben lenne ésszerű végezni" - mondta az anyuka.A Kisalföld újságírója péntek reggel megnézte, hogyan működött a rendszer első nap. 7.08-kor és 7.15-kor-kor futottak be azok a buszok Győrbe, melyeken ülnek majd az ingázó érettségizők jövő héten. Az IC-ket helyettesítő buszok a vasútállomás mellett állnak meg, a személyvonatokat pótló buszok a Városház téren. Előbbiből kilenc, utóbbiból kettő jön csúcsidőben. Az érettségi napján a végzősöknek fél 8-ra a suliban kell lenniük, igaz, pár perces késést elnéznek a tanárok. Pénteken az első busz 7.10-kor fékezett le, majd pár perc múlva öt busz konvojban kanyarodott a Révai utcába. A buszok "inváziója" 7.20 után ért véget, jelentős késés nem volt, de ez nem is fér bele az érettségizők idejébe jövő héten."A GYSEV akialakításakor igyekezett figyelembe venni a munkába, iskolába járó utasok és az érettségizők érdekeit. A vonatokhoz képest a buszok érkezési ideje minimálisan változik. A menetidő picivel hosszabb, így korábban kell buszra szállni" - kezdte Rázó László. A GYSEV szóvivője felhívta a figyelmet: "a 7.19-es InterCity esetében 4 perccel korábban, 7.15-kor állnak meg a buszok Győrben". Arra nem kaptunk választ, miért az érettségi első két hetében tartják a pályamunkát. Kuti Piroska szerint "az ÉNYKK figyel arra, hogy a járművek műszaki állapotán ne múljon a menetrend tartása". Az ÉNYKK szóvivője nem tud arról, hogy bárki lemaradt volna az érettségiről buszkésés miatt tavaly.A szóban forgó esetben késésekről szóló igazolások az érettségik napján nem érnek sokat - ezt már Horváth Pétertől, a győri Révai-gimnázium igazgatójától tudjuk. Igazolást kizárólag vis maior esetben fogadnak el, például ha baleset történik. Ilyenkor a végzős diák kérheti, hogy az írásbeli vizsgát két szóbelivel váltsa ki. "Felhívom az érettségizők figyelmét, hogy bármennyire nem szerencsés a közlekedés változása a vizsga napján, a vágányzár, a menetrend módosítása nem minősül vis maiornak, hisz ezt korábban kihirdették. Mindenki induljon inkább előbb, hogy biztosan oda érjen az érettségire" - tanácsolta Horváth Péter. A feladatlapok osztása után hivatalosan senki nem kapcsolódhat be az érettségibe.