Úton az életmentő készülékek - a tárkányi családban ölt a gyilkos gáz

Markszné Koncz Zsuzsa, a "Ha neked felesleges, másnak még segíthetsz vele" Facebook-csoport alapítója és Somogyi Zsolt adta át az életmentő készülékeket Szabados Anna Mártának és kislányának Rebeka Lénának, valamint Melicharik Klaudiának és kisfiának Aurélnak Győrszentivánon. Fotó: Bertleff András

Zsolnai Ibolya családjában sajnos két embert már megölt a színtelen, szagtalan gyilkos gáz. A tárkányi hatfős család is kapott szén-monoxid érzékelőt. Felvételünkön a családanya a pár hónapos Roberto Márkkal.

Március utolsó napjaibanjótékonysági kampányunkat a Somogyi Elektronic-kal közösen. A győri cég felajánlásával pozitív listás szén-monoxid-érzékelőket adunk rászoruló családoknak. A közreműködő szervezetek felmérték az igényeket az utóbbi hetekben, hány készülék kell a családoknak. Jó hír, hogy több önkormányzat, szociális intézmény és nyugdíjas egyesület időközben csatlakozott az akcióhoz. A CO-érzékelőket szállító autók útnak indultak.Győrszentiván egyik leghosszabb utcáján jutottunk el a Melicharik-családhoz. A szépen rendben tartott portát két aranyos kutyus őrzi, az udvart gyerekzsivaj tölti be. "Szeretünk itt élni. Annak ellenére, hogy az M1-esről halljuk a forgalom zaját" - kezdte Melicharik Klaudia. Nem csak a győrszentiváni édesanyának, hanem testvére párjának, Szabados Anna Mártának is adtunk megbízhatóan működő szén-monoxid-érzékelőt. "Remélem, nem lesz szükség a készülékre, de baj esetén életet menthet" - mondta Somogyi Zsolt, a Somogyi Elektronic ügyvezetője.Melicharik Klaudiáék kis vaskályhával fűtenek. Évente 98 ezer forint támogatást kapnak tűzifára. "A legnagyobb segítség, hogy a testvéremékkel közel lakunk egymáshoz, számíthatunk egymásra" - hallottuk Klaudiától. Mindkét család felfigyelt az esti híradókban arra, milyen gyakran támad a "néma gyilkosként" emlegetett gáz. "Miután leégett a fa a kályhában, biztos, ami biztos mindig átszellőztetjük a házat" - mondta Szabados Anna Márta. Markszné Koncz Zsuzsa közösségi médiában alapított csoportja (Ha neked felesleges, másnak még segíthetsz vele, Facebook) összesen 100 családnak juttat szén-monoxid-érzékelőt hamarosan.A tárkányi Zsolnai-családban sajnos tudják, mire képes a lakásban terjedő szén-monoxid. "Az unokatestvérem és az egyik gyereke szén-monoxid mérgezésben halt meg pár éve Komáromban. Gázbojlerrel melegítették a vizet, a gáz a fürdőszobából terjedt át abba a helyiségbe, ahol aludtak" - mondta Zsolnai Ibolya, öt gyerek édesanyja. Az elmúlt egy évben történt Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyei szén-monoxid mérgezésekrőlolvashatnak.Bár az édesanya utolsó terhességénél a 32. hétig dolgozott egy pékségben, nehezen élnek egyik napról a másikra. Tavaly év végén a kályhájukkal is baj volt. A Komárom-Esztergom megyei Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátás Központ munkatársai siettek a segítségükre. Megírták a Facebookon, hogy az ötgyerekes családnak új kályhára, füstelvezető csőre van szüksége. A felhívást több mint 1600-an (!) osztották meg a világhálón. Meg is oldódtak a fűtési gondok és most már szén-monoxid érzékelője is van a tárkányi családnak.