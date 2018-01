Újév-köszöntő koncert Mosonmagyaróváron, operettgála Győrben - programok a hétvégére

Mosonmagyaróvár



Újév-köszöntő koncert

01. 07., vasárnap

Flesch-központ, 18 óra

A műsor első részében tehetséges helyi fiatal zenészeké a színpad.

A koncert második részében Falusi Mariann Artisjus-díjas énekes, színész lesz a vendégünk, aki a „Királyok és királynők" és „Az én kis XX. századom" című műsorainak anyagából ad válogatást. Hallhatunk szvinget, filmslágert, Sinatra- és Leonard Cohen-dalt is.

Mariann a legkiválóbb zenészek alkotta zenekar kíséretében látogat el Mosonmagyaróvárra. Berdisz Tamás (dob), Révész Richárd (zongora), Frey György (basszus gitár), Schneider Zoltán (gitár) és Csányi István (szaxofon) neve garancia a minőségre.



Sopron



Képlények – képlényeg

01. 07-ig, vasárnapig

Szőcs Géza grafikusművész kiállítása

„Képein érzékelhetjük a teremtés csillagterét, a duális mitológia agyagládáját és a nyers forradalom aktív krátereit. Műveit a változatos felületképzés, színválasztás és a geometrikus, áttekinthető szerkesztés jellemzi, mely mondandója egyértelműségét, világosságát segíti. Kompozícióiban a szétdarabolt formák dinamikus kezelésével teremti meg azt a drámai feszültséget, mely még a napi hírek kegyetlenségét is túlszárnyalja."

Jegyár: 700 Ft / diák, nyugdíjas: 500 Ft.



A Soproni Petőfi Színház programja

01. 06., szombat

Liszt-központ, 19 óra: Ha mi holtak feltámadunk, Petőfi Premier I. bérlet.

01. 07., vasárnap

Liszt-központ, 15 és 19 óra: Ha mi holtak feltámadunk, Jakab I., Jászai I. bérlet.

01. 08., hétfő

Soproni Petőfi Színház, 10, 14.30 és 17 óra: Lúdas Matyi, Gesztenye-, Móra-, Jókai-bérlet.

01. 09., kedd

Soproni Petőfi Színház, 10, 14.30 és 17 óra: Lúdas Matyi, Ciklámen-, Arany-, Gárdonyi-bérlet. Zenés mesejáték. Jegyár: 1700 Ft.



Győr



Carmen

01. 05., péntek

Audi Aréna Győr (Kiskút liget 5764/2. hrsz.), 19 óra

G. Bizet: Carmen – az opera koncertszerű előadása. Vezényel: Attilio Tomasello. Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar. Főbb szerepekben: Olesya Petrova, Pataki Adorján. Közreműködik: Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba). Rendező: Nina Dudek. Rendezőasszisztens: Szelei Mónika.

Az opera történetének alighanem nincs népszerűbb remekműve

Georges Bizet spanyolországi környezetben játszódó, véres szerelmi történetet színpadra állító, Prosper Mérimée kisregénye nyomán készült Carmenjénél. A Habanera, a Torreádor-dal és a többi nagy „sláger" fülbemászó melódiáját alighanem két hang után mindenki dúdolni kezdi…

A Győri Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar együttműködésében megvalósuló nagyszabású produkció az Audi-arénában megrendezett nagy sikerű operabemutatók sorát folytatja. A főszerepeket a nemzetközi hírű mezzoszoprán, Olesya Petrova és a kolozsvári Magyar Opera közkedvelt tenorja, Pataki Adorján alakítja, az előadást az európai operaházak keresett és ismert dirigense, Attilio Tomasello vezényli.



A Vaskakas Művészeti Központ programja

01. 06., szombat

10 és 11 óra: Aprók Színháza: Síppal-dobbal. Vaskakas – Aprók terme.

Előadás 0–3 éveseknek. Kottafüzet, hangjegyek, ritmusképletek – mi történik, ha életre kelnek? Repülnek a hanggombócok, cikáznak a vonalak, száguldoznak a violinkulcsok. A játszók meg zenélnek, mindennel, amit csak érnek: síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

01. 07., vasárnap

11 óra: Misi mókus kalandjai. Vaskakas – Kamaraterem.



Misi mókus kalandjai

01. 07., vasárnap

Vaskakas Művészeti Központ, 11 óra

Előadás 4 éven felülieknek. Sokféle mókus él Vörösmókusországban, de van egy dolog, ami az összes itt lakóban közös: mindegyikük farka dús, loboncos és vörös. Misi mókus az egyetlen, aki fekete farokkal született, ki is közösítik.



Új évi operettgála

01. 06., szombat

Vaskakas Művészeti Központ, 15 és 19 óra

Új év, új sztár – Oszvald Marikát hosszú évek után Esztergályos Cecília, az ország komikája váltja Magyarország leglátványosabb operettshow-jában.

A hagyományossá vált operettgála, amely 2018-ban csak januárban lesz látható Győrben, sztárja Esztergályos Cecília lesz, aki ezen az estén egy különleges szerepben az operettek kultikus alakjává válik és elvarázsolja a nézőket mindenkit megkacagtató humorával. A fiatalos, lendületes gálában többek között a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, a Bajadér, A víg özvegy, a Cigányszerelem, a Mágnás Miska, a Mária főhadnagy, a Csókos asszony dallamai is megszólalnak.

Felhőtlen hangulat, pezsgő, kacagás, humor, vidámság, romantika, gyönyörű dallamok, látványos, pompás jelmezek. Mindez az operettek csodálatos szórakoztató világával és világhírű melódiáival lesz hallható.



A Győri Nemzeti Színház és a Menház Színpad programja

01. 06., szombat

Győri Nemzeti Színház, 19 óra: A skarlát betű, Kisfaludy-bérlet.

Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 19 óra: A padlás, Csengery „D" bérlet.

01. 07., vasárnap

Győri Nemzeti Színház, 15 és 19 óra: A padlás, bérletszünet.

01. 09., kedd

Győri Nemzeti Színház, 17 óra: Abigél, Czuczor-bérlet.

Menház Színpad, 19 óra: Jordi Galceran: A Grönholm-módszer – Simon Kornél, Botos Éva, Ficzere Béla, Vass György.