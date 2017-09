Újabb hiányszakma, ami sokba fog nekünk kerülni - a fűtésszerelők várólistája már most 2-3 hét

Ugyan az időjárás alakulása várhatóan még ad némi haladékot a családoknak, de a karbantartást mihamarabb érdemes elvégeztetni. Különösen, hogy a Pénzcentrum értesülései szerint már most akkora a szerelőknél a túljelentkezés - idénymunkáról lévén szó -, hogy 2-3 hetet is várni kell a szakemberre. Árak tekintetében is többre készülhetünk, mint tavaly, kiszállási díjtól függően 10-20 ezer forint között mozog az általános ellenőrzés.A magyar háztartások jó része gázkazános-radiátoros, ahol ajánlatos évente legalább egyszer átvizsgáltatni, karbantartatni a kazánunkat. A karbantartás során megtisztítják a készüléket, és műszeresen beállítják. Ennek köszönhetően jobban fog működni a kazán, jobb lesz a hatásfoka - szakemberek szerint ennek hiányában 5-10 százalékkal is rosszabb hatásfokkal üzemelhet a rendszer - bővebb részletek