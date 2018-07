Új tűzoltók lépnek szolgálatba a megyénkben

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ július 13-án tartotta kibocsátó ünnepségét. A rendezvényen több mint százhúsz frissen végzett tűzoltó tett esküt ünnepélyes keretek között, akik az ország különböző hivatásos tűzoltó-parancsnokságain állnak szolgálatba. A Tűzoltó II. szakképzésben részt vett tiszthelyettesek öt hónapos képzést követően kezdik meg hivatásos szolgálatukat.



A kibocsátó ünnepségen megjelent Papp Károly rendőr altábornagy, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató, jelen voltak a főigazgatóság vezetői, a megyei katasztrófavédelmi igazgatók, az oktatási intézmények képviselői, és természetesen a végzősök családtagjai, hozzátartozói. Az altábornagy beszédében emlékeztetett arra, hogy a katasztrófavédelem feladatrendszerét, szervezetét az elmúlt időszakban jelentős jogszabályi változások érintették, új feladatok kerültek a szervezethez, ezek a körülmények pedig törvényszerűen megkövetelték, hogy az oktatás, képzés rendszere is igazodjon az új feltételekhez, hiszen ezeket a feladatokat csak stabil, jól képzett, elkötelezett, megfelelő reagálóképességgel rendelkező állomány tudja végrehajtani.



Az esküt tett hallgatók nevében Varga-Stadler Bálint tűzoltó őrmester mondott válaszbeszédet, melyben felidézte, mi minden történt velük a rendészeti szakgimnáziumok valamelyikében, illetve a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban eltöltött összesen öt hónap alatt. Elmondta: megtanulták nemcsak rendesen felvenni, hanem méltósággal viselni is az egyenruhát, felkészítették őket arra, hogyan kell a hivatásos tűzoltói szolgálat során adódó feladatokat szabályosan és biztonságosan végrehajtani, megismerték és kitágították képességeik határát.



A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában a frissen végzett hallgatók közül július 16-tól heten kezdik meg szolgálatukat. A fiatalok kiválóan vették az első akadályt, hiszen mindannyian jelessel végezték el a tűzoltó szakképzést. Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató kiemelkedő tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeréseként elismeréseket is átadott a pénteki ünnepségen. Főigazgatói tárgyjutalmat vehetett át mások mellett Pallang Áron tűzoltó őrmester, aki a mai naptól a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon kezdi meg munkáját. Mellette Turi-Draskovics Erik kerül még a győri tűzoltókhoz. Ketten, - Tálos Attila és Horváth Martin - a Kapuvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra, szintén ketten – Lévai Zsolt és Holczer Kristóf Gyula - a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra, míg Pákozdi András a Soproni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon kezdi meg szolgálatát beosztott tűzoltóként.



Az újoncokat Báner Attila tűzoltó ezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai jelenlétében fogadta igazgatóságunkon, ahol gratulált nekik a képzés sikeres és szép eredménnyel való elvégzéséhez. Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy az elmúlt hónapokban megkapták az elméleti alapokat, amelyre építkezni kell, de az igazi gyakorlati munka, a tűzoltóvá válás most kezdődik új munkahelyükön, ahol számíthatnak az idősebb tűzoltók segítségére, az ő tapasztalataikra. A parancsnokokat arra kérte, hogy segítsék az új kollégák betanulását, beilleszkedését mindegyik parancsnokságon. A fiatalokat az ezredes bajtársiasságra kérte, arra, hogy igazi csapattaggá váljanak, ahol egymást segítve dolgoznak, de fontosnak tartotta azt is, hogy munkájukat kellő alázattal végezzék, és tiszteljék elöljáróikat. Az ezredes búcsúzóul eredményes munkát, sok szerencsét és szép pályafutást kívánt mindannyiuknak a jövőben.