Új jótékonysági kampányt indítunk - összefogás a szén-monoxid-mérgezések ellen

​ ​

Várjuk más szervezetek csatlakozását



Azok a Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyei szervezetek, akik kapcsolódnának kampányunkhoz, van lehetőségük erre. Kérjük, a szen-monoxid-erzekelo@somogyi.hu e-mail címre juttassák el igényüket, hány készülékre van szükségük ügyfeleiknek. Azok a Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyei szervezetek, akik kapcsolódnának kampányunkhoz, van lehetőségük erre. Kérjük, ae-mail címre juttassák el igényüket, hány készülékre van szükségük ügyfeleiknek.

Újságíróként tudjuk, hogy a "néma gyilkosként" emlegetett gáz milyen sokszor veszélyezteti az emberi életet. Az utóbbi hónapokban alig múlt el hét, hogy Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyéből ne kaptunk volna hírt a katasztrófavédelemtől szén-monoxid-mérgezésről. Szerencsére az idei tél során senki nem halt bele a színtelen, szagtalan gáz terjedésébe a két megyében. Minden esetben helyesen jelzett ugyanis a szén-monoxid-érzékelő.Az életmentő készülékeket sok háztartás nem engedheti meg magának. Most a rászoruló, nehéz sorsú családoknak ingyen juttatunk pozitív listás szén-monoxid érzékelőket a több mint 35 éve működő, győrifelajánlásával. Hét szervezet (a Győri Család- és Gyermekjóléti Központ, a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete, a Győri Egyházmegyei Karitász, a Győri Família Nagycsaládosok Egyesülete, a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ, a Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete és egy Facebookon alakult, főként Győrszentivánon működő segítő csoport) vállalta, hogy felmérik az igényeket, hány érzékelőre van szükség. Az ő munkájuk a garancia arra, hogy a készülékek jó helyre kerülnek. A szervezetek többségével dolgoztunk már együtt a Jóakarat Hídjában."Szüleim 1981-ben családi vállalkozásként alapították a céget. Amint a cég helyzete lehetővé tette, a családunk figyelt a társadalmi felelősségvállalásra és segítettünk a rászorulókon. Ez ma sincs másképp. A termékeink közül népszerűek a szén-monoxid-érzékelők, megbízhatóan működnek. A biztonsági előírásokra nagyon figyelünk, az érzékelőinket független, nemzetközileg akkreditált csehországi laboratóriumban is teszteltettük. A felajánlott készülékek szavatossága 2019 szeptember végéig szól" - mondta Somogyi Zsolt, a Kisalföld győri szerkesztőségében tartott kampánynyitón.Fontos tudni: a szén-monoxid-érzékelők nem egy életén át szolgálnak. A viszonylag rövid szavatossági idő lejárta után ugyan van lehetőség bevizsgáltatni az érzékelőket, igaz, ez általában nem kifizetődő. Az utóbbi hónapok tanulságos eseteire külön kitérünk majd a kampány során. A figyelemfelhívó írásokhoz szakmai segítséget nyújt a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. "A Kisalföld a múltban is felkarolt jó célt szolgáló ügyeket, ez a jövőben is így lesz. Ha csak egyetlen ember életét megmentjük az összefogással, már elértük a célunkat" - mondta Garamvölgyi Imre, lapunk főszerkesztője. Kócz Norbert, a Somogyi Elektronic műszaki tanácsadója szerint "tévhit, hogy a szén-monoxid csak télen jelent veszélyt. Például kombinált tűzhely esetén a mérgező gáz meleg évszakban is terjedhet"."Az elmúlt években több tucatnyi vaskályhát biztosítottunk szegény sorsú családoknak. Akkor nem tudtunk szén-monoxid-érzékelőket adni, most pótoljuk ezt. Legalább 200 érzékelőnek jó helyet fogunk találni" - hallottuk Szabó Györgytől, aigazgatójától. "Elkezdtük az igényeket felmérni, 200 készülékre biztos szükség lesz. Az ügyfeleink többségének nem jut szén-monoxid-érzékelőre, filléres gondokkal küzdenek" - mondta Rákosi-Tóth Rita, aigazgatója. Ais az igényeket gyűjti. "Sajnos, halálos szén-monoxid mérgezés is történt Sopron környékén pár éve" - említette Roth Gyuláné igazgató. Ais történt tragédia a tüzelő-berendezés hibája miatt. "Egy tagtársunkat gázrobbanás következtében veszítettük el. Az ő emléke miatt is komolyan vesszük a felmérést" - mondta Horváth Tamás, az egyesület rehabilitációs mentora.A győriruhákkal, élelmiszerekkel, programokkal segíti tagjait és a nélkülözőket. Körülbelül 300 család életét teszik könnyebbé, a közösséget a sokgyermekes értékrend köti össze. "Jelenleg mi is 200 készülékkel számolunk" - közölte Bárándi-Nagy Viktória elnökségi tag. "Az a tapasztalatunk, hogy minden adományra szükség van" - tette hozzá Papp-Sárközi Kriszta.A Komárom-Esztergom megyei130 családdal áll kapcsolatban. "Az ügyfeleink jellemzően rossz állapotú házban élnek. Öreg kályhákkal, kandallóval fűtenek, a tüzelő előteremtése is gondot okoz" - hallottuk Dákai Frida szakmai vezetőtől. "Több tucatnyi család életét tesszük biztonságossá most" - egészítette ki Chmellon Barbara, a kisbéri család és gyermekjóléti központ vezető munkatársa. Markszné Koncz Zsuzsa közösségi médiában alapított csoportja (, Facebook) sok hátrányos helyzetű ember mellé áll élelmiszerrel, bútorral, ügyintézéssel Győrszentivánon. Most már szén-monoxid-érzékelőkkel is.