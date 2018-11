Tűzesetek, műszaki mentések, két sérült - bőven akadt dolguk a megyei tűzoltóknak

Kisebb tűz keletkezett egy többszintes társasház egyik második emeleti lakásában hétfőn késő délután a győri Ipar utcában. A tűzhöz a megyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak, akik egy vízsugárral visszahűtötték a tűzzel érintett helyiséget, majd átvizsgálták és átszellőztették az ingatlant. Az eset során senki nem sérült meg.



Két jármű is kigyulladt kedden délután Győr-Moson-Sopron megyében. Kora délután egy égő személyautóhoz a győri Batthyány térre riasztották a város hivatásos tűzoltóit, ott a kocsi motortere és részben az utastér égett. A város hivatásos tűzoltói elfojtották a lángokat.



Valamivel később egy kisbusz is kigyulladt az M85-ös autóút Győr felé vezető oldalán, a 7-es kilométerszelvényben, a rábapatonai elágazás közelében. A jármű teljes terjedelmében égett, amikor a győri hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. Az egység elfojtotta a lángokat. Az érintett útszakaszon a beavatkozás idejére lezárták az utat. Mindkét járműből időben kiszálltak a sofőrök, így személyi sérülés nem történt egyik tűzesetnél sem.



Szerda este rosszullétre panaszkodott egy lakó a soproni Ív utca egyik társasházának harmadik emeleti lakásában. A lakók szellőztetni kezdtek, elhagyták a lakást és értesítették a tűzoltókat. A tűzoltók mérőműszere kimutatta a szén-monoxid jelenlétét, ezért értesítették a gázszolgáltatót, aki a fürdőszobában lévő gázkazánnál meghibásodást talált, ezért azt kizárta a szolgáltatásból. A fűtést más módon is meg tudták oldani, ezért lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A lakót megvizsgálta a mentőszolgálat, de mivel jobban lett, nem kellett kórházba szállítani.



Csütörtökön délelőtt kigyulladt egy kültéri villamos elosztó doboz Győrben a Pesti utcán. A város hivatásos tűzoltói két porral oltó segítségével megfékezték a lángokat, majd biztosították a területet az áramszolgáltató kiérkezéséig.



Kigyulladt egy körülbelül száz négyzetméter alapterületű, egyszintes családi ház tetőszerkezete és két helyisége Fertőbozon, a Fő utcában pénteken éjszaka. A soproni hivatásos tűzoltók, valamint a nagycenki és a hegykői önkéntes tűzoltó egyesület tagjai négy vízsugárral oltották el a lángokat. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, a ház viszont lakhatatlanná vált, két embert ideiglenesen rokonok fogadtak be.



Vasárnap délután Győrben a Baross Gábor hídon összeütközött két személygépkocsi. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a kocsikat. A balesetben nem sérült meg senki.