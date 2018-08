Túrázzon Sopronban vagy kóstoljon babot Kisbaboton! - 5+1 program hétvégére

Tűzoltókupa Csáfordjánosfán

Családi nap Agyagosszergényben

Sramlikings, Desperado a falunapon Győrsövényházon

Maglócai falunap

Kisbaboti Babfesztivál

Családi túra Sopronban

Első alkalommal ad otthont Csáfordjánosfa a 11. Répcementi Tűzoltó-kupának szombaton 14 órától. Tíz csapat méri össze felkészültségét staféta váltófutásban, kismotorfecskendő-szerelésben. A verseny ünnep is, hiszen idén százhuszonöt éves a Csáfordjánosfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. „Igyekszünk fenntartani, amit apáink ránk hagytak és ápoljuk ezt a szép hagyományt. Az önkormányzat támogatja a huszonöt tagot számláló egyesületet, a járművüket is felújíttattuk" – mondta Németh Albert polgármester.Ötödik alkalommal rendezik meg Agyagosszergényben a nyárbúcsúztató családi napot szombaton a Csicsergő Óvoda kertjében. Nokedli bohóc 15.20 órakor várja a gyerekeket, lesz lufihajtogatás, élő csocsó, légvár, „süteménylegek" versenye, 18.30 órakor pedig az Agyagosszergényi Kiss István Néptáncegyüttes ad műsort. Greznár Zoltán és zenekara Remete László kíséretében 20 órától zenél.Várhatóan a Sramlikings 19 órakor és a Desperado együttes 20 órakor kezdődő fellépése vonzza a legtöbb nézőt a szombati győrsövényházi falunapra, de ezeken kívül is sok program várja az érdeklődőket. Délben ebéd lesz, amely alatt Szórádi Árpád, majd 13 órától a Sramli Band zenél. 14 órakor Fülöp Liza kiállítása nyílik meg az IKSZT-ben. 15.30-kor zenés gyermekműsorra kerül sor, majd játszóház és rendőrautó-bemutató kezdődik. 16.45-től Foky mulatós műsora, 18 órától pedig a győrsövényházi zumbások bemutatója várja a közönséget. Ugrálóvárat, óriástrambulint és népi fajátékokat is ki lehet próbálni.Falunapot tartanak a községben szombation a Széchenyi utcában. A program délután egy órakor kezdődik, majd Dömötör Tamás muzsikál. Két órakor a Starlight Dance Egyesület táncosai mutatkoznak be, utána a Márti mama és unokái citerazenekar lép fel, őket a Móva felnőtt-citerazenekar követi. Négy órakor a Hobby Band ad műsort, ötkor Sebestyén Tamás operett-összeállítása szórakoztatja a közönséget. Hat órakor a Dupla KáVé és Köteles Cindy produkcióját hallhatják.A hetedik Babfesztivált rendezik meg szombaton a faluban a közösségi téren. A program délben kezdődik Barcza Tibor polgármester köszöntőjével. Az ebédhez Rugli Béla szolgáltatja a zenét, majd délután két órakor a kisbaboti Rábagyöngye Nyugdíjasklub ad műsort. Fél háromkor a Starlight Dance Egyesület bemutatója következik, aztán a szomszédos települések nyugdíjasai szerepelnek. Négy órakor IX. és X. századi kardos lovasbemutatót láthat a közönség, öt órától Groff Szandi énekel, este fél nyolctól pedig a Bogyoszlói Dalkör és Tánccsoport lép fel. Fél kilenctől Loretta szórakoztatja az érdeklődőket, a napot bál zárja.Családi Túra 5/12kmTúra időpontja: augusztus 26. vasárnapRajt: 8:00-10:00 óraZárás: 15:00 óraAz iIngyenes családi túranapon két táv közül lehet választani, mindenkinek a saját szintje szerint. A rövidebb táv 5km (Sörházdombi kilátó, Deákkút, Boszorkány tanösvény, Károly-kilátó, Dalos-kő), amelyet kezdőknek és gyerekeknek is ajánlunk. Az útvonal érinti a Boszorkány Meseösvényt és két kilátót is.A 12km-es (Sörházdombi kilátó, Deákkút, Vas-hegyi páholy, Gloriette kilátó, Hősi temető, Sopronbánfalvi kolostor, Kárpáti malom, Szalamandra-tó, Hétbükkfa, Boszorkány tanösvény, Károly-kilátó, Dalos-kő) távot olyanoknak javasoljuk, akik több látnivalót szeretnének és nem ijednek meg egy kicsit hosszabb túrázástól sem. Útközben meg lehet majd tekinteni a Kárpáti malmot és több kilátót is.Mindegyik távon a gyerekek (és a felnőttek is) pecséteket gyűjthetnek majd a rajtnál kapott ellenőrző lapra. Több helyen is lesz frissítés útközben. A túra nem vezetett, mindenki önállóan teszi meg a távot.