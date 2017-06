Tüntetnek a Tesco dolgozói

Megrekedtek a bértárgyalások a munkaadói és a munkavállalói oldal közt a Tescónál, ezért a cégnél jelen lévő két szakszervezet demonstrációt szervez. Július 8-án, szombaton 12 órától tüntetnek Budapesten, a Fogarasi úti Tesco előtt, mert országosan ez az üzletláncnak a legnagyobb forgalmú egysége. El akarják érni, hogy érdemi tárgyalásokat folytasson velük a vállalkozás és észrevehető mértékű fizetésemelést ajánljon minden dolgozójának. Minderről Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke számolt be lapunknak. A KASZ a Tescónál a reprezentatívnak számító érdekképviselet, azaz sok tagot tömörít.



Az elnök elmondta, arra számítanak, legalább ezren jelen lesznek a megmozduláson, amelyen petíciót is át akarnak adni a cégvezetésnek. Várják a kereskedelemben dolgozókat, más ágazatok szakszervezeti tagjait és a vevőket is, hisz őket is érinti, milyen kiszolgálást kapnak a boltokban, és ez azon is múlik, van-e elég eladó, az pedig összefügg a bérekkel.



Ha a demonstráció után sem vezetnek eredményre az újabb konzultációk, akkor lehet csak szó munkalassításról és sztrájkról, de ezekre is felkészültek a szakszervezetek. „Mindenképp kikényszerítjük a béralkut" – szögezte le Sáling József. Ez régiónkban mintegy ezerötszáz családot érint, ennyien dolgoznak ugyanis az áruházláncnál. A tüntetésre közülük is többen mennek, támogatóikkal együtt. Akik csatlakozni szeretnének hozzájuk, azok érdeklődhetnek helyi szakszervezeti csoportjuk vezetőjénél vagy Potyondi Antalnál, a KASZ megyei titkáránál (96/512-725, gyor@szakszervezet.net).